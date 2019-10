"De ce o tara care este deja congestionata de gunoi ar importa si mai mult?". Raspunsul oferit de Constantin Damov, CEO al Green Group, a fost ca 50% din capacitatea firmei este asigurata de material local si 50% din material provenit din Europa si ca, daca nu ar importa, "ar trebui sa inchidem jumatate din companie".O problema ridicata de jurnalistul Nick Thorpe este aceea a selectarii gunoiului, care, cel putin in Bucuresti, nu exista: "Oamenii arunca totul in acelasi cos, ceea ce ingreuneaza munca celor care colecteaza gunoiul".El a intrebat cativa locuitori despre selectarea gunoiului. Unii fac acest lucru, dar doar la locul de munca, "pentru ca trebuie", nu si acasa. "Nimeni nu ne-a invatat sa facem asta", a spus o femeie.Legat de legislatia care ar trebui sa aduca reciclarea la nivelul standardelor europene, BBC noteaza ca "a inrautatit lucrurile". Firme private colectau gunoiul, il sortau si il vindeau companiilor de reciclare. Acum, decizia apartine consiliilor, insa acestora le lipsesc resursele.Aproximativ 90% din deseurile din Romania sfarsesc in gropile de gunoi, "oficiale si neoficiale". In ceea ce le priveste pe cele neoficiale, aici gunoiul este adus de consiliile locale, de companii private si de localnici. Thorpe a vazut un astfel de loc, o mlastina care ar trebui sa fie arie protejata.Niciun reprezentant al Ministerului Mediului nu a comentat pe acest subiect.Citeste si:Bucurestenii si haosul reciclarii: Ce se intampla cu gunoiul pe care-l colectam selectivCe se intampla cu deseurile electrice dupa colectare? ...citeste mai departe despre " BBC, reportaj despre problema reciclarii in Romania: Jumatate din gunoi provine din strainatate " pe Ziare.com