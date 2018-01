Bruxellesul da o "ultima sansa" Romaniei: Daca nu rezolva problema poluarii ajunge in fata Curtii de Justitie a UE

Aceasta este "ocazia ultimei sanse sa gaseasca solutii", a precizat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene.Germania, Spania, Franta, Ungaria, Italia, Cehia, Romania, Marea Britanie si Slovacia depasesc cu regularitate limitele emisiilor destinate sa protejeze sanatatea europenilor in privinta a doi poluanti-cheie: particulele fine si dioxidul de azot. Cele noua tari considerate a fi "cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu", scrie AFP."Statele membre trebuie sa se conformeze limitelor emisiilor asupra carora si-au dat acordul. In caz contrar, Comisia, in calitate de gardian al tratatelor, va trebui sa ia masurile adecvate", a Margaritis Schinas, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene.O trimitere in fata justitiei europene "va avea loc dupa o perioada indelungata, prea indelungata vor spune unii, in cursul careia noi ne-am propus ajutorul, am dat sfaturi si am lansat avertismente", a declarat Karmenu Vella, comisarul european insarcinat cu Mediul. Poluarea aerului este considerata responsabila de moartea prematura a peste 400.000 de oameni in Uniunea Europeana, Iar Comisia estimeaza ca poluarea costa economia blocului comunitar peste 20 de miliarde euro pe an.23 din cele 28 de state membre depasesc normele de calitate a aerului, potrivit Comisiei, iar problema polurarii afecteaza 130 de orase din Europa.In urma cu aproape un an, cand CE a lansat un "ultim avertisment" catre cinci state - Franta, Germania, Marea Britanie, Spania si Italia - cu privire la dioxidul de azot, s-au sugerat totodata masuri precum "reducerea volumului global al traficului", "trecerea la masini electrice" sau "reducerea emisiilor vehiculelor cu motoare diesel".Citeste si: Poluarea ucide mai multi oameni ca foametea si razboiul. Costa 4,6 trilioane de dolari pe an si nu mai poate fi ignorataMinistrul Mediului vrea sa reduca poluarea in Ploiesti folosind prognoza meteo pe 3 zile ...citeste mai departe despre " Bruxellesul da o "ultima sansa" Romaniei: Daca nu rezolva problema poluarii ajunge in fata Curtii de Justitie a UE " pe Ziare.com