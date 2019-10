Acest reactor, a carui licenta expira in 2021, a trecut cu succes testele de rezistenta efectuate de societatea rusa Rosatom si compania franceza EDF, potrivit autoritatilor bulgare de reglementare nucleara.Directorul executiv al centralei, Nasko Mihov, a afirmat marti ca aceasta unitate este capabila sa functioneze inca 30 de ani, conform rezultatelor testelor respective.Un alt reactor inca in serviciu la Kozlodui a obtinut in 2017 o autorizatie de zece ani de functionare suplimentara.Situata pe Dunare, centrala, care furnizeaza 34% din energia tarii, va trebui de acum inainte sa solicite o licenta la fiecare zece ani.Unitatile 1 si 4 de la Kozlodui, considerate invechite, au fost inchise in 1998 si 2006 la solicitarea Bruxellesului, ceea ce a reprezentat o conditie de aderare a Bulgariei la UE.Un controversat proiect al celei de-a doua centrale nucleare pe teritoriul bulgar, la Belene, la vest de Kozlodui, a fost recent relansat dupa mai multe rasturnari de situatie. Sapte grupuri, intre care compania chineza CNNC, cea rusa Rosatom si intreprinderea sud-coreeana KHNP, au depus oferte pentru a finaliza aceasta instalatie, care are deja doua reactoare de 1.000 MW de fabricatie ruseasca.Bulgaria este adeseori criticata de Washington si Bruxelles pentru dependenta de energetica de Rusia. Peste 95% din gaze si 80% din petrolul consumat in aceasta tara sunt furnizate de Rusia, iar singura rafinarie bulgara apartine gigantului rusesc Lukoil Citeste si:Explozie nucleara in Rusia: Nivelul radioactivitatii in Romania e sub limite. Nu s-au publicat depasiri la nicio statie la nivel mondialPrima centrala nucleara plutitoare a Rusiei a ajuns in Siberia. Este numita "Cernobil pe gheata" sau "Titanic nuclear" ...citeste mai departe despre " Bulgaria prelungeste exploatarea centralei nucleare de la Kozlodui, construita in epoca sovietica " pe Ziare.com