Calitatea aerului in Bucuresti se deterioreaza: Devine tot mai greu de respirat in fiecare luna

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri Ziare.com, reteaua este formata din 15 senzori, 14 dintre ei fiind amplasati in Capitala, iar unul in orasul Ploiesti, care monitorizeaza permanent nivelul emisiilor de particule in suspensie, PM 10, PM2.5 si PM1."Nivelul de poluare a aerului creste pe masura ce temperaturile scad. Toamna si iarna se inregistreaza cele mai mari valori de particule in suspensie, PM 10, PM 2,5, PM 1, pentru ca emisiile poluate raman aproape de sol, cam la nivelul de la care inhalam aerul pentru respirat.Conform aplicatiei Airly, cu care sunt monitorizate valorile particulelor in suspensie si care pot fi citite, in timp real, pe Internet sau prin intermediul unei aplicatii gratuite, aerul din Bucuresti devine tot mai greu de respirat in fiecare luna", potrivit documentului.Situatia pe luniOctombrieConcentratia maxima a fost observata in data de 28 octombrie la ora 22:00, la senzorul amplasat pe Calea Giulesti, cand PM 10 a atins nivelul de 190,2 μg / m³ (reprezentand o depasire de aproape trei ori a limitei maxime admise), iar PM 2,5 a atins nivelul de 130,5 μg / m3 (o depasire de aproape doua ori a limitei maxime).Concentratia medie de PM 10 in luna octombrie a fost de 40,3 μg / m³ (sub limita admisa), in timp ce nivelul mediu de PM 2,5 in luna octombrie, a fost de 26,6 μg / m³ (reprezentand o depasire cu 6% a limitei maxime).Insa per total, in luna octombrie, calitatea aerului a fost in mare parte buna si foarte buna, cu un nivel ridicat al pulberilor fine in data 28 si 29.NoiembrieConcentratia maxima a fost inregistrata pe 9 noiembrie la ora 20:00, la senzorul amplasat pe strada Barbu Vacarescu: PM 10 a atins nivelul de 241,8 μg / m³ (o depasire de aproape cinci ori a limitei maxime), iar PM 2,5 a atins nivelul de 158, 37 μg / m3 (reprezentand o depasire de peste sase ori a limtei maxime admise).Concentratia medie de PM 10 in luna noiembrie a fost de 58 μg / m³ (cu 16% peste limita maxima admisa) . Concentratia medie de PM 2,5 in noiembrie a fost de de 33 μg / m³ (cu 32% peste limita maxima admisa).In noiembrie, calitatea aerului din Bucuresti a inceput sa se deterioreze, valori mari ale poluantilor inregistrandu-se in intervalele 9 - 11 si 24 - 26 noiembrie.DecembrieIn luna decembrie, analiza a fost facuta doa ...citeste mai departe despre " Calitatea aerului in Bucuresti se deterioreaza: Devine tot mai greu de respirat in fiecare luna " pe Ziare.com