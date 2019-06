Care sunt principalele avantaje ale paharelor de carton?

In prezent, este imposibil sa ne imaginam o lume fara pahare de unica folosinta. Acestea, pur si simplu aduc un aport important pentru fast food-uri, pentru micile restaurante si nu numai.In intreaga lume, se produc ambalaje de unica folosinta pentru diverse intrebuintari: bauturi racoritoare, ceai, cafea, inghetata, mancare etc. Paharele de carton sunt facute din celuloza, obtinuta din procesarea lemului. Celuloza se intalneste in cantitati mari in aproape toate plantele si este o principala sursa de hrana pentru acestea.2. Spre deosebire de recipientele din plastic (care nu sunt recomandate pentru bauturile calde),sau alte substante toxice atunci cand le folosim pentru lichide fierbinti. Clorul a fost prima substanta otravitoare folosita in razboaie.Paharele de carton de calitate inalta nu emit niciun fel de miros atunci cand sunt incalzite, pastrand astfel aroma si gustul bauturilor.Manevrarea acestora nu necesita atentie sporita, deoarece nu sunt casabile.Paharele de carton nu necesita conditii speciale de depozitare, nu polueaza mediul inconjurator, iar recilarea acestora nu este costisitoare. Cartonul se descompune in aprox. 6 luni, in timp ce paharele de plastic au nevoie de aprox. 50 de ani pentru a se descompune.Paharele de carton personalizate sunt o metoda de marketing ideala. Ganditi-va ca toti clientii care au preferat sa comande o cafea la pachet vor umbla cu logo-ul vostru prin intreg orasul sau chiar mai departe.Spre deosebire de paharele din sticla sau plastic, paharele de carton nu permit tranferul de caldura rapid, astfel nu ne vom arde daca tinem in mana un pahar cu cafea fierbinte.Inca de cand au aparut, paharele de unica folosinta au contribuit la dezvoltarea omenirii, ajutandu-ne in nevoile noastre de zi cu zi. Daca mergi la intr-o mica excursie, la pescuit, cu siguranta un astfel de recipent ti-ar fi de ajutor. In plus, datorita proprietatilor biodegradabile acestea reprezinta viitorul recipientelor de consum.