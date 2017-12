Rovaniemi, capitala administrativa a provinciei din nordul Finlandei, a reusit sa capitalizeze foarte bine reputatia regiunii legata de batranelul care aduce daruri celor mici in noaptea de Ajun.S-a autoproclamat "Locuinta oficiala a lui Mos Craciun", iar curiosii ii pot face acestuia o vizita in toate cele 365 de zile ale anului.Totusi, casa lui a fost construita abia in 1950, ceea ce inseamna ca el este un nou-venit in Laponia, scrie The Independent.Asta pentru ca regiunea e locuita de secole bune de populatia sami, care si-a dezvoltat traditia de a creste reni.Dar cum temperaturile sunt in crestere, viitorul tuturor locuitorilor Laponiei este in pericol.Studierea renilorDoctorul Stephanie Lefrere a venit pentru prima data in Laponia acum 18 ani pentru a studia comportamentul renilor. De-a lungul anilor, ea a observat schimbarile dramatice ale climei din regiunea finlandeza, dar si impactul acestora asupra ecosistemului."In cadrul primei mele expeditii, la 300 de km departare de Cercul Polar, au fost -20 de grade Celsius pe 31 octombrie. Acum nu mai avem parte de asa ceva. In fapt, in ultimii ani, de Craciun nu a mai nins deloc in zonele sudice ale Finlandei", a spus specialistul pentru publicatia citata.Stephanie Lefrere a remarcat faptul ca aceste schimbari climatice au schimbat traseele de migratie ale animalelor, le-au micsorat habitatul si le-au modificat comportamentul.Observatiile sale sunt confirmate de Institutul Meteorologic Finlandez, care a publicat o analiza potrivit careia temperatura medie este, in prezent, cu 2 grade Celsius mai mare decat la mijlocul secolului al 19-lea.Poate ca cei mai afectati sunt nativii. Populatia sami si-a dezvoltat de sute de ani ritualuri si obiceiuri in jurul naturii si, in special, in raport cu renii. "Suntem pastori, vanatori, agricultori si pescari", spune Jannie Staffansson, activist pentru mediu si pentru drepturile populatiei indigene."Este o treaba extrem de dificila de indeplinit, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. E greu sa tii renii in siguranta si sa ii hranesti bine, iar pe deasupra sa te mai si confrunti cu efectele schimbarilor climatice", a mai spus Jannie Staffansson.Cea mai grava problema o consta faptul ca zapada a fost inlocuita de ploaie, in unele zone, in timpul ...citeste mai departe despre " Casa lui Mos Craciun, in pericol? Cat de afectata e Laponia de incalzirea globala " pe Ziare.com