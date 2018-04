Cat costa sa-ti montezi panouri solare si ce economii faci locuind intr-o casa "verde"?

Ce inseamna sa fii "verde" intr-o economie care se bazeaza din ce in ce mai mult de dezvoltare industriala si mai putin pe nevoile stringente ale celor care nu vor altceva decat... o economie in portofel?Romania a facut pasi importanti in promovarea metodelor moderne in arhitecturi care permit economisirea de energie si, mai ales, de bani. Un exemplu in acest sens este cunoscutul program "Casa Verde", singurul de altfel prin care publicul a putut sa se familiarizeze cu sistemele de incalzire alternative.Cum poti implementa o asemenea idee, de ce sa te gandesti la un astfel de proiect, cati bani trebuie sa scoti din buzunar si, mai ales, care este economia la factura lunara de utilitati, sunt doar cateva intrebari la care ne-au oferit raspunsuri si idei Romania Green Building Council (RoGBC).Fie ca vorbim despre case individuale sau apartamente de bloc, prima conditie de care trebuie sa tina cont o persoana fizica, in momentul in care are in plan adaptarea casei la un sistem de incalzire neconventional, este dimensionarea lucrarii.Specialistul de proiecte al RoGBC, Theodor Harasim, a explicat pentru AGERPRES ca o astfel de dimensionare trebuie sa se faca dupa ce se asigura o izolare eficienta a anvelopei cladirii, respectiv a peretilor exteriori, acoperisului si chiar a fundatiei."Prin folosirea aerului conditionat si a incalzirii centralizate, putem transforma orice spatiu intr-unul locuibil, dar, de regula, cu un cost ridicat alocat energiei.La capatul opus, se afla o cladire care nu necesita niciun fel de energie aditionala pentru a mentine un nivel confortabil al temperaturii, o cladire pasiva.Pentru a avea o astfel de cladire, se poate apela la: ventilare naturala, arhitectura solara pasiva, folosirea resurselor de apa si, de asemenea, a vegetatiei pentru racire, pompe de caldura, izolare termica foarte buna, ferestre si usi performante si, nicidecum in ultimul rand, un design eficient al anvelopei cladirii, adaptat la conditiile climatice specifice zonei unde se situeaza locuinta", a explicat Harasim.Interesant de stiut este faptul ca, din punct de vedere bioclimatic, suprafetele vitrate trebuie sa fie orientate spre sud, cu o protectie suplimentara impotriva soarelui de vara, dar care sa permita acelor raze sa patrunda la interior pe timp de iarna, oferind lumina naturala, dar mai ales un aport suplimentar de caldura.Pe de alta parte, o alta metoda menita sa asigure conditii ideale de locuit si economii in portofelul fiecarui proprietar se refera la instalarea unui sistem ecologic de generare a energiei electrice (panouri fotovoltaice) sau de incalzire a apei (panouri solare cu tuburi vidate, pompe de caldura geotermale).In acelasi timp, specialistul RoGBC sustine ideea ca utilizarea unor aparate electrocasnice eficiente reprezinta un alt mod de a reduce consumul de energie.Astfel, electrocasnicele "verzi", ca frigiderele, masinile de spalat si sobele electrice, imbunatatite in ultimii ani din punct de vedere al eficientei consumului vor conduce, cu siguranta, la scaderea semnificativa a facturii la energie electrica. De altfel, estimarile arata o eficienta a consumului la frigidere cu 15%, la masinile de spalat cu 33% (pentru turatii ridicate), iar la sobele electrice cu 7%."Pentru dimensionarea sistemului de panouri fotovoltaice intr-o locuinta se tine cont de o multitudine de factori, precum zona geografica, traiectoria solara, numarul mediu de zile insorite intr-un an, eficienta panourilor etc. In plus, la fel ca in cazul cladirilor verzi, un sistem de generare a curentului electric prin panouri fotovoltaice poate fi proiectat sa acopere partial sau total consumul de energie electrica al unei locuinte.In ceea ce priveste panourile solare pentru apa calda, acestea au un principiu de functionare mult mai simplu. Totusi, este important de stiut cate persoane traiesc in locuinta care va beneficia de acest sistem, pentru dimensionarea corecta a rezervorului.Un alt factor care influenteaza pretul final al investitiei este calitatea tuburilor vidate (presurizate sau nepresurizate), a izolatiei folosite sau a materialelor. Pretul unui astfel de sistem poate incepe de la 1.000 - 1.500 de lei, pentru panourile nepresurizate, si poate ajunge la 2.500 - 3.000 de lei pentru cele presurizate", sustine Theodor Harasim.Dintr-un astfel de proiect ecologic deriva o serie de avantaje in comparatie cu modalitatea de incalzire conventionala. Astfel, in functie de valoarea investitiei intr-o casa sau apartament verde, proprietarii unei locuinte dotate cu panouri solare pot beneficia de reduceri mai mici sau mai mari la facturi si, mai mult, exista cazuri in care acest tip de cladiri sunt chiar producatoare de energie.Asta inseamna ca un astfel de imobil va genera venituri, eliminandu-se in totalitate cheltuielile lunare pentru utilitati, noteaza expertul.In atare conditii, o locuinta verde poate sa aiba costuri la energie, in medie, cu 70% mai mici daca o comparam, spre exemplu, cu o locuinta obisnuita din clasa energetica B. Pe de alta parte, ca bonus, valoarea de piata a locuintei in cauza poate creste, in timp, cu 8%, comparativ cu o locuinta clasica.Accesul mai lesne la un sistem de incalzire ecologic a propriei locuinte poate fi facut prin intermediul Programului "Casa Verde", despre care reprezentantul RoGBC spune ca este ofertant, dar si ca, pe de alta parte, finantarea ar trebui extinsa catre sisteme care ar avea un impact pozitiv atat asupra eficientei energetice, cat si a calitatii aerului interior si exterior. Printre exemplele oferite, in acest sens, se afla: sisteme naturale de termoizolatie (vata bazaltica sau vata minerala), implementarea sistemelor de acoperisuri si pereti "verzi", care contribuie la reducerea nivelului de CO2 si combat efectul de "insula de caldura", si, nu in ultimul rand, alocarea de fonduri pentru cladirile publice pentru care se doreste o renovare cu principii sustenabile.La momentul actual, Programul "Casa Verde" se adreseaza exclusiv persoanelor fizice si consta in acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru Mediu, in functie de tipul instalatiei, dupa cum urmeaza: pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare si maximum 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de caldura.Comunitatile - beneficiarii directi, cu norma intreaga, ai tehnologiilor curateUn principiu extrem de important ce poate contribui la o dezvoltare ecologica armonioasa a comunitatilor din Romania se refera la implicarea autoritatilor. In acest sens, comunitatea RoGBC considera ca, deja, administratiile locale incep sa incurajeze prin stimulente financiare constructia de locuinte prietenoase cu mediul in comunitatile pe care le deservesc."Anul trecut, comuna Tunari din judetul Ilfov a adoptat o Hotarare de consiliu local care reduce cu 50% impozitul pe proprietate pentru locuintele certificate Green Homes de RoGBC pentru o perioada determinata. Alegerea de a investi si de a trai intr-o locuinta verde este, insa, de multe ori mai mult decat un simplu calcul economic. Multi dintre cei care aleg o astfel de locuinta gandesc mai departe de aspectele de financiare si pun pret pe conservarea sanatatii fizice si psihologice a familiilor lor, dar si pe impactul pe care o constructie o are asupra mediului si oamenilor din jur", este de parere specialistul de proiecte al RoGBC, Theodor Harasim.Conform Barometrului Case Sanatoase din 2017, unu din sase europeni traieste intr-o cladire nesanatoasa (ventilata insuficient sau in care se dezvolta mucegai), ceea ce creste riscul acestora de a dezvolta boli, precum astmul bronsic. Costul total al astmului bronsic in Europa se ridica la 17,7 miliarde de euro/an, din care 9,8 miliarde de euro reprezinta costuri asociate scaderii productivitatii, arata statistica Organizatiei Mondiale a Sanatatii, citata de RoGBC.In viziunea expertilor romani in cladiri verzi, ansamblurile de locuinte ecologice atrag locuitori cu valori comune, preocupati de o viata echilibrata si de producerea unui impact pozitiv in societatea in care traiesc. "O caracteristica importanta este amplasarea locuintelor verzi in zone in care au acces usor la transport in comun si piste de biciclete, si de unde pot ajunge pe jos la facilitati, precum scoli, magazine, sali de sport, banci sau farmacii si nu sunt nevoiti sa se izoleze mereu in masinile personale. Exista, astfel, premisele necesare pentru reaparitia sentimentului de apartenenta la o comunitate, aproape disparut din zonele urbane mari, dar care aduce numeroase beneficii bunastarii psihologice a individului", sustine Harasim.La toate aceste aspecte se adauga, evident, ideea de protejare a mediului, din care rezulta faptul ca o colectare separata a deseurilor provenite din constructiile de locuinte reprezinta o obligatie de facto.Statisticile oficiale arata ca peste 40% din deseurile din Uniunea Europeana (UE) provin din constructii si demolari, in conditiile in care 70% dintre acestea ar putea fi reciclate.Cat priveste contributia comunitatii RoGBC la promovarea tehnologiilor curate in Romania, in randul persoanelor fizice, cel mai important demers se numeste Green Homes by RoGBC - un program de certificare pentru proiectele rezidentiale din Romania, care cuprinde toate aspectele esentiale in evaluarea si identificarea pe piata a celor mai performante proiecte rezidentiale care folosesc principiile unei constructii sustenabile.Pana in prezent, in cadrul acestui program, au fost certificate sau pre-certificate 19 proiecte care insumeaza peste 5.850 de apartamente sau case verzi in Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Craiova, dar si in comune din Brasov, Sibiu, Prahova si Ilfov.De asemenea, RoGBC incurajeaza promovarea noilor tehnologii din domeniul constructiilor prin diversele evenimente pe care le organizeaza sau la care este partener, iar site-ul organizatiei este actualizat in mod frecvent, pentru ca toti cei interesati sa afle mai multe detalii despre cladiri verzi, inclusiv de pe paginile de socializare ale entitatii.