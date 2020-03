Cat polueaza, de fapt, Romania? Indicatorii pe 5 directii de poluare, comparativ cu alte state

In 2017, tara noastra inregistra o reducere cu 45,86% a emisiilor GES, de la 248,07 milioane tone CO2 echivalent, in 1990, la 113,75 milioane tone, conform Inventarului National al GES.Acest indice, de 45,86%, este valabil pentru datele ce nu includ "Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizarii terenurilor si silvicultura" (LULUC).Romania a fost ajutata in procesul de decarbonizare traversat in primele doua decenii post-1989 de socurile industriale provocate de restructurarile ample ale industriei energofage comuniste, adica de disparitia majoritatii producatorilor siderurgici si petrochimici.De acum incolo, ea va trebui sa faca fata unor surse noi de poluare, pe segmente aflate in plina dezvoltare simultana cu cresterea economica. Este vorba, in principal, de consumul in crestere al gospodariilor si economiei reale.1. Contributia Romaniei la emisiile UE este de 2,6%. Polonia polueaza de peste 3 ori mai multRomania a avut un volum GES de aproape 115 milioane de tone echivalent CO2, ceea ce reprezinta 2,6% din totalul emisiilor UE in 2017. De mentionat ca indicatorul include si aviatia industriala, nu si emisiile si absorbtiile rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silvicultura.Volumul de emisii este de peste 8 ori mai mic decat cel al Germaniei si de 3,16 ori mai mic decat al Poloniei, conform datelor Agentiei Europene de Mediu.Jumatate din emisiile UE au fost generate de cele mai avansate economii ale Uniunii - Germania, Marea Britanie, Italia si Franta, care sunt si cele mai populate state membre.Tarile cu cele mai mari emisii:Germania - 936 milioane tone, adica 20,9% din totalul UEMarea Britanie - 505 milioane t CO2 echivalent (11,3%)Franta - 482 (10,8%)Italia - 439 milioane t (9,8%)Polonia - 416 milioane t (9,3%)2. Poluarea prin combustibilii fosili. Letonia si Romania, cele mai reduse emisii pe cap de locuitorLa indicatorul pe cap de locuitor, Lituania, Letonia si Romania au cele mai reduse astfel de emisii, in timp ce Luxemburg si Estonia conduc in clasament, c ...citeste mai departe despre " Cat polueaza, de fapt, Romania? Indicatorii pe 5 directii de poluare, comparativ cu alte state " pe Ziare.com