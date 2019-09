Catastrofe naturale care ne loveau la 100 de ani vor avea loc cel putin o data pe an, din cauza incalzirii globale

Ei au studiat topirea ghetarilor si impactul asupra nivelului oceanelor si au concluzionat ca efectele sunt grave si deja inevitabile, de la furtuni tot mai puternice la topirea permafrostlui si disparitia vietii marine.Insa, fara masuri urgente, consecintele vor fi si mai catastrofale, avertizeaza oamenii de stiinta, care indica scenarii in care nivelul marilor va creste si cu 4 metri, fapt ce ar redesena harta lumii si va afecta miliarde de oameni.Raportul Grupului Interguvernamental pentru Schimbarile Climatice (IPCC), adoptat de membrii din 193 de tari, arata ca "toti oamenii de pe Pamant depind direct sau indirect de ocean si calota glaciara" pentru clima, apa si oxigen. Incalzirea globala insa are efecte periculoase fara predent.Gheata din Groenlanda si Antarctica dispare, nivelul marilor creste accelerat, oceanele se incalzesc, mediul devine tot mai acid si tot mai putin oxigenat. Toate acestea vor continua pe acelasi fagas pana la sfarsitul secolului, arata specialistii IPCC, citati de The Guardian.Jumatate din metropolele lumii si aproape 2 miliarde de oameni sunt pe zonele de coasta si chiar daca incalzirea globala ar fi mentinuta sub pragul de 2 grade Celsius, cercetatorii spun ca s-a depasit deja punctul ireversibil si cresterea nivelului marilor si oceanelor va fora milioane de oameni sa migreze si va aduce pierderi de trilioane de dolari in fiecare an."Viitorul comunitatilor din zonele joase de coasta este extrem de sumbru. Dar consecintele vor fi simtite de noi toti. Exista numeroase motive de ingrijorare in ceea ce priveste viitorul omenirii si ordinea sociala", a comentat raportul profesorul britanic Jonathan Bamber de la Universitatea din Bristol.El nu este insa unul dintre semnatarii lucrarii de fata, dar a facut la randu-i un studiu care a concluzionat ca pana in anul 2100 nivelul marilor va creste cu 238 de cm, ceea ce insemna ca multe metropole de pe glob vor fi scufundate.Iar oamenii de stiinta de la IPCC spun ca acest scenariu este unul foarte probabil. Zita Sebesvari de la United Nations University, unul dintre autorii principali ai raportului IPCC, spune ca si daca s-ar lua urgent masuri pentru a reduce masiv emisiile de carbo ...citeste mai departe despre " Catastrofe naturale care ne loveau la 100 de ani vor avea loc cel putin o data pe an, din cauza incalzirii globale " pe Ziare.com