Ce este standardul FSC si cu ce se ocupa?

Pentru realizarea acestei misiuni, au creat un sistem global de certificare pentru paduri si produse forestiere.Acest lucru permite publicului larg sa identifice produsele care provin din surse prietenoase pentru paduri, care sunt gestionate in mod responsabil si, de asemenea, stimuleaza mai multe companii si companii sa obtina certificare FSC , raspandind ideea de sustenabilitate si conservare in intreaga lume.Pentru a obtine certificarea FSC, padurile trebuie gestionate in conformitate cu principiile si criteriile FSC (P&C), care implica un set riguros de orientari sociale si de mediu. Pe de alta parte, produsele forestiere certificate trebuie sa foloseasca materiale care respecta standardele FSC.FSC nu stabileste aceste standarde de unul singur - consultam reteaua noastra globala de membri din sferele de mediu, sociale si economice si apoi luam decizii impreuna. Acest lucru asigura ca aceste standarde reprezinta nevoile tuturor partilor interesate.In timp ce principiile si criteriile FSC stabilesc cerinte globale pentru obtinerea certificarii de gestionare a padurilor FSC, pentru a reflecta conditiile legale, sociale si geografice diverse din padurile din diferite parti ale lumii, standardul international pentru gestionarea padurilor trebuie adoptat la nivel national sau regional.Aceste adaptari sunt denumite Standarde nationale de administrare a padurilor si sunt dezvoltate de catre un organism numit Grupul de Dezvoltare Standarda (SDG), care cuprinde cel putin sase membri cu expertiza in domeniul silvic si cu fonduri sociale, de mediu sau economice. Aceste standarde nationale sunt elaborate pe baza unui set de indicatori generici internationali care provin din principiile si criteriile FSC.Pentru a asigura impartialitatea, FSC nu implementeaza in mod direct procesul de certificare. In schimb, organismele independente de certificare evalueaza padurile si procesele de fabricatie a produselor forestiere si etichetarea pentru a decide daca indeplinesc standardele FSC.Daca totul este in ordine, padurea respectiva (Forest Management, FM) sau produsul forestier (Chain of Custody, CoC) va fi certificata oficial si apoi va fi acordata certificarea FSC, dupa care administratorul forestier sau compania de produse va obtine certificarea FSC si va deveni un titular al certificatului. Certificarea va avea o valabilitate de 5 ani, sub rezerva auditului anual.Mentinerea si imbunatatirea constanta a schemei de certificare FSC si a standardelor asociate este una dintre sarcinile majore ale FSC, dar nu doar atat. De la inceput, a condus activ un lant de valoare mai responsabil si mai favorabil padurilor, colaborand cu guvernele pentru a oferi expertiza in gestionarea responsabila a padurilor, precum si colaborarea cu mici proprietari, popoare indigene si grupuri etnice pentru a dezvolta capacitatea comunitara de gestionare a padurilor.