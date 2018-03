Claire Camus, purtatorul de cuvant al ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), a anuntat zilele trecute ca, din cauza functionarii improprii a retelei de distributie, ceasurile electrocasnicelor si ale radiourilor conectate la priza din mai multe state europene au ramas in urma cu pana la 6 minute.Camus explicase ca reteaua - care functioneaza in conditii optime la o frecventa de 50 Hetrzi (Hz) - a fost dezechilibrata de un operator kosovar care se alimentase cu mai multa energie decat ar fi trebuit. In consecinta, frecventa de functionare a retelei a scazut, iar acest lucru a avut drept consecinta directa dereglarea ceasurilor.Problema s-a rezolvat mai greu din cauza tensiunilor politice din regiune. Mai exact, ENTSO-E n-a putut trage la raspundere in mod direct Kosovo, din cauza ca provincia nu se numara printre cei 25 de membri ai retelei. De alimentarea sa cu energie din retea raspunde Serbia, care insa nu-i recunoaste fostei sale provincii meridionale independenta. In consecinta, rezolvarea situatiei de criza a durat destul de mult.Potrivit furnizorului sarb de energie Elektromreza Srbije (EMS), situatia s-ar fi rezolvat, totusi, informeaza Agerpres.Mai exact, EMS a anuntat ca generatoarele electrice din Kosovo si-au reluat productia normala, operatorul KOSTT nu vor mai pune probleme retelei ENTSO-E.Zilele trecute, EMS a recunoscut o lipsa de 113 GWh de electricitate din reteaua comuna, acuzand operatorul kosovar (KOSTT) ca s-a alimentat intr-o maniera "ilicita", depasind "cantitatile convenite".Citeste si: Ceasurile electrocasnicelor raman in urma din cauza unor kosovari care au dezechilibrat reteaua electrica europeana ...citeste mai departe despre " Ceasurile electrocasnicelor din Europa arata din nou ora exacta, dupa ce in ultimele luni ramasesera in urma " pe Ziare.com