Cel mai bogat om promite 10 miliarde de dolari luptei impotriva schimbarilor climatice

Cel mai bogat om din lume a spus ca banii vor finanta munca oamenilor de stiinta, activistilor si altor grupuri a caror cauza este lupta impotriva schimbarilor climatice, conform BBC."Vreau sa lucrez alaturi de altii, atat pentru a dezvolta metodele cunoscute deja, cat si pentru a explora noi modalitati de combatere a impactului devastator al schimbarilor climatice", a afirmat Bezos intr-o postare pe Instagram.Astfel, el a anuntat ca lanseaza organizatia Bezos Earth Fund, care va incepe sa investeasca acesti bani din vara.⁣⁣⁣Bezos are o avere estimata la peste 130 de miliarde de dolari, astfel ca aceasta investitie reprezinta aproape 8% din averea sa.Unii angajati Amazon l-au indemnat pe seful lor sa faca mai multe pentru combaterea schimbarilor climatice, in contextul in care Bezos finanteaza, de asemenea, programul spatial Blue Origin, criticat pentru uriasa amprenta de carbon.Fata de alti multi-miliardari, Bezos nu e recunoscut pentru filantropie. Cea mai mare donatie a sa, fara aceasta promisiune de 10 miliarde de dolari, este una de 2 miliarde de dolari, facuta in septembrie 2018, bani care au ajutat familii fara adapost si finantarea scolilor."Putem salva Pamantul. Va fi nevoie de masuri colective de la companii mari, companii mici, tari, organizatii globale si persoane fizice. Pentru inceput, eu promit 10 miliarde de dolari, iar din vara voi incepe sa acord burse (pentru organizatii, oameni de stiinta etc - n.red.).Pamantul este singurul lucru pe care il avem cu totii in comun - haideti sa il protejam impreuna", se mai arata in postarea de pe Instagram. ⁣⁣⁣View this post on Instagram Today, I'm thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs - any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It's going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ I'm committing $10 billion to start and w