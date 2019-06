Islanda este casa pentru cele mai multe dintre aceste minuni ale naturii. Si aici se este gheizerul Vellir, numit si Arhver, aflat chiar in mijlocul unui rau, conform Amusing Planet.Nu departe de orasul Reykholt, gheizerul are un con din argila cimentata, care este vizibil doar atunci cand nivelul raului este mic, in perioadele cu seceta.In rest, cand apele sunt umflate, acesta ramane sub apa, asa ca ochii neantrenati, ai cuiva care nu stie care este atractia regiunii Reykjadalsa, vor vedea doar cum, in mod inexplicabil, apa fierbinte este aruncata destul de sus, in mijlocul raului, spectacolul fiind intregit de aburi.Nu e singurul gheizer de acest tip din Islanda, dar cu siguranta este cel mai activ.Totusi, nici Vellir nu mai e ce a fost. Daca in trecut apa era aruncata la peste 1,5 metri inaltime, acum si-a mai pierdut din vigoare. Chiar si asa, insa, ramane o minune a naturii, un spectacol in sine.Vezi si Apa care straluceste noaptea, o minune a naturii (Video)A.P. ...citeste mai departe despre " Cel mai ciudat gheizer din cate exista se afla in Islanda si e cu adevarat spectaculos " pe Ziare.com