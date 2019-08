Ellen a navigat intre porturile daneze Fynshav si Soby, de pe insula Aero, conform Euronews.Feribotul electric poate transporta 30 de vehicule si 200 de pasageri, fiind alimentat de o baterie "cu o capacitate fara precedent" de 4,3 MWh, potrivit producatorului elvetian de baterii Lechanche, cel care a si furnizat sistemul."Pe parcursul unui an, acesta va impiedica eliberarea a 2.000 de tone de CO2, 42 de tone de NOx [oxid de azot], 2,5 tone de particule si 1,4 tone de SO2 [Dioxid de sulf] in atmosfera", a declarat Anil Srivastava, directorul general al Lechanche.Intre timp, directorul pentru trafic al Aero, Keld M. Moller, a sustinut ca este "incantat sa poata oferi pasagerilor o calatorie extraordinar de placuta, fara zgomot, vibratii si emisii nocive".Uniunea Europeana, care a sustinut proiectul, isi propune sa lanseze alte 100 sau chiar mai multe astfel de feriboturi pana in 2030. ...citeste mai departe despre " Cel mai mare feribot electric din lume si-a incheiat cu succes prima calatorie cu pasageri " pe Ziare.com