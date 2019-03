Centrala de la Cernavoda isi va injumatati in curand productia. Situatia se putea evita, dar acum e prea tarziu

De 15 ani, Centrala de la Cernavoda are doua reactoare de tip "CANada Deuterium Uranium" (CANDU), fiecare cu capacitatea de 706 MW. Cu ajutorul lor, centrala asigura intre 18% - 20% din productia de energie a Romaniei. Practic, in acest moment, Nuclearelectrica este al treilea cel mai mare producator de energie din tara, dupa Hidroelectrica si CE Oltenia. Din pacate, insa, lucrurile sunt pe cale sa se schimbe, iar ponderea energiei nucleare urmeaza sa scada.In mod normal, Romania ar fi trebuit sa depuna constant eforturi sustinute nu numai ca sa conserve, ci si ca sa extinda capacitatea singurei centrale nucleare din tara.Motive ar fi mai multe. Prin ele, faptul ca reactoarele CANDU pot produce constant energie, spre deosebire de eolienele care se opresc daca nu bate vantul sau daca e prea frig. In plus, spre deosebire de centralele pe carbune, cele nucleare produc energie fara sa polueze aerul.Din pacate, insa, statul n-a fost in stare sa finalizeze inca doua reactoare (incepute de comunisti, la Cernavoda), in afara celor date in folosinta in 1996 si respectiv 2007. Iar acum - indiferent cine si ce ar promite - nu mai e timp pentru constructia reactoarelor noi pana la momentul in care unul dintre cele deja functionale va trebui oprit pentru retehnologizare, vreme de 2 ani, incepand cu anul 2026.La acel moment, productia centralei nucleare se va injumatati, iar Romania va fi, probabil, nevoita sa importe energia pe care, momentan, o primeste de la reactorul 1 de la Cernavoda.11 ani de neputinta pun in pericol securitatea energetica a RomanieiDe fapt, finalizarea reactoarelor 3 si 4 - construite in proportie de 15% si respectiv 14% inca din vreme comunismului - parea sa fi intrat in linie dreapta inca din anul 2008. La acel moment, Nuclearelectrica infiintase, impreuna cu mai multi investitori mari ca GDF Suez, Cez si ArcelorMittal, o companie numite Energonuclear. Aceasta urma sa finalizeze reactoarele.S-au intocmit, la acel moment, documentatii si s-a vorbit despre investitii. Din pacate, din cauza ca nu s-au inteles nici cu statul, nici intre ele, marile companii s-au retras din Energonuclear, rand pe rand.In anul 2013, Guvernul condus de Victor Ponta a ales sa incerce sa construiasca cele doua reactoare, la Cernavoda, impreuna cu un concern numit China General Nuclear Po ...citeste mai departe despre " Centrala de la Cernavoda isi va injumatati in curand productia. Situatia se putea evita, dar acum e prea tarziu " pe Ziare.com