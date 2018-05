E prima oara in istoria Mauna Loa Observatory din Hawaii, institutie care face astfel de masuratori in mod constant, cand aceste emisii ajung la un asemenea nivel, arata The Indepedent.Lasand la o parte pericolul imediat, care consta in cresterea nivelului oceanelor cu toate consecintele care pot aparea de aici, cum ar fi inundarea oraselor de coasta, oamenii de stiinta avertizeaza ca aceste emisii raman in atmosfera timp de mii de ani, antrenand noi schimbari ale climei.Femeile sufera mai mult de pe urma schimbarii climaticeDe cand au inceput masuratorile, din 1958, un astfel de nivel al emisiilor nu a fost niciodata atins. Cresterea e una extrem de ingrijoratoare, de 30%. Cu atat mai ingrijorator e faptul ca aceste emisii cresc mult mai repede incepand cu anii 2000.In ciuda masurilor luate in ultimii ani, inclusiv a acordulului de la Paris, din 2015, cand s-a convenit asupra limitarii cresterii temperaturii globale medii "cu cel mult 2 grade Celsius" si "continuarea eforturilor pentru a cobori aceasta limita de crestere pana la 1,5 grade Celsius", lucrurile par sa mearga din rau in mai rau. In prezent, toate masuratorile arata ca mergem cu pasi foarte mari si in mare viteza catre o situatie fara precedent pentru planeta noastra, a declarat cercetatorul Katharine Hayhoe, specializat in schimbarile climatice.As a scientist, what concerns me the most is what this continued rise actually means: that we are continuing full speed ahead with an unprecedented experiment with our planet, the only home we have. https://t.co/DbBrNOCVIo- Katharine Hayhoe (@KHayhoe) May 4, 2018Vezi si Imagini din satelit: Care sunt cele mai poluate tari din lumeA.P. ...citeste mai departe despre " Chiar e timpul sa ne facem griji! Nivelul de dioxid de carbon din atmosfera e la cel mai mare nivel din ultimii 800.000 de ani " pe Ziare.com