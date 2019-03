Informatia este facuta publica intr-un raport al Fundatiei Ellen MacArthur, care impune companiilor si guvernelor sa ia masuri pentru a combate poluarea cu plastic, scrie BBC.Totusi, exista si companii care nu au dezvaluit cat plastic folosesc pentru ambalajele lor, printre acestea numarandu-se Pepsi, L'Oreal sau H&M.Ca idee, Coca-Cola comercializeaza 500 de marci de bauturi acidulate, sucuri si apa si sustine ca va depune eforturi pentru a face toate ambalajele reciclabile, la nivel mondial.In raportul citat, 31 de companii - inclusiv Mars, Nestle si Danone - dezvaluie cat de multe ambalaje din plastic creeaza intr-un singur an.Iata cateva exemple:Nestle: 1,7 milioane de tone;Colgate: 287.008 tone in 2018; Unilever : 610.000 tone;Burberry: 200 de tone de plastic anual;Companiile incearca sa fie mai deschise in privinta cantitatii de plastic pe care o folosesc, dar si a cantitatii de deseuri pe care o produc.De exemplu, in februarie 2019, Nestle a scos din uz paiele de plastic si foloseste unele fabricate din hartie in loc.In total, 150 de companii promit ca vor reduce consumul de plastic.Vezi si Cand un balon luat de vant poate sa ucida, din nepasarea si ignoranta noastraA.D. ...citeste mai departe despre " Coca Cola a dezvaluit cat de mult plastic foloseste intr-un singur an " pe Ziare.com