Colectarea separata a deseurilor si etichetarea lor, la fel in toata Europa - plan de actiune

CE va analiza posibilitatea de a se stabili un model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separata a deseurilor si pentru etichetarea acestora, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.Noul plan de actiune prevede masuri de-a lungul intregului ciclu de viata al produselor si vizeaza sa pregateasca economia noastra pentru un viitor verde, sa consolideze competitivitatea, protejand in acelasi timp mediul si sa acorde noi drepturi consumatorilor. Noul plan valorifica rezultatele activitatii desfasurate din 2015 si se concentreaza pe proiectarea si crearea unei economii circulare cu scopul de a se asigura ca resursele utilizate sunt mentinute in economia UE cat mai mult timp posibil. Planul si initiativele acestuia vor fi elaborate cu implicarea stransa a comunitatii de afaceri si a partilor interesate.Tranzitia catre o economie circulara este deja in curs, acest model durabil fiind adoptat de intreprinderi, de consumatori si de autoritatile publice din Europa situate in fruntea plutonului. Comisia se va asigura ca tranzitia catre economia circulara ofera oportunitati pentru toti si ca nimeni nu este lasat in urma. Planul de actiune pentru economia circulara, prezentat astazi ca parte a Strategiei industriale a UE, propune masuri care sa asigure ca produsele durabile devin regula pe piata UE, se mai mentioneaza in comunicat.Executivul comunitar va propune acte legislative privind politica in materie de produse durabile pentru a se asigura ca produsele introduse pe piata UE sunt concepute sa dureze mai mult, sa fie mai usor de reutilizat, de reparat si de reciclat si vor include cat mai multe materiale reciclate in locul materiilor prime principale. Unica folosinta va fi restrictionata, se vor gasi solutii pentru obsolescenta (declasarea tehnologica a unui material industrial prin aparitia altuia, mai modern - uzura morala) prematura si se va interzice distrugerea bunurilor de folosinta indelungata ramase nevandute.De asemenea, CE vrea sa se asigure ca in blocul comunitar capacitatea de actiune a consumatorilor este consolidata. Consumatorii vor avea acces la informatii fiabile cu privire la aspecte cum ar fi potentialul de reparare si durabilitatea produselor ceea ce ii va ajuta sa faca alegeri durabile din punctul de vedere al mediului. Cetatenii vor beneficia de un veritabil "drept la reparare".Atentia este concentrata pe sectoarele care utilizeaza cele mai multe resurse si in care potentialul pentru circularitate este ridicat. Comisia va introduce masuri concrete privind: produsele electronice si TIC ("Initiativa pentru circularitate in domeniul electronicii" pentru a dispune de produse cu o durata de viata mai mare si pentru imbunatatirea colectarii si a tratarii deseurilor, bateriile si vehiculele, un nou cadru de reglementare pentru baterii in scopul imbunatatirii durabilitatii si al stimularii potentialului de circularitate al bateriilor), ambalajele (noi cerinte obligatorii cu privire la ceea ce este permis pe piata UE, inclusiv reducerea ambalajelor), materialele plastice (noi cerinte obligatorii pentru continutul de materiale reciclate, o atentie deosebita fiind acordata atat microplasticelor, cat si materialelor plastice de origine biologica si biodegradabile), materialele textile (o noua Strategie a UE pentru textile in scopul de a consolida competitivitatea si inovarea in acest sector si de a stimula piata UE a reutilizarii materialelor textile), constructiile si cladirile (o Strategie cuprinzatoare pentru un mediu construit in mod durabil care sa promoveze principiile de circularitate in cazul cladirilor), alimentele (o noua initiativa legislativa privind reutilizarea, cu scopul de a inlocui ambalajele, vesela si tacamurile de unica folosinta cu produse reutilizabile in cadrul serviciilor alimentare).Executivul comunitar vrea sa se asigure ca se produc mai putine deseuri si, pentru aceasta, se va acorda atentie evitarii producerii de deseuri, in ansamblu, si transformarii acestora in resurse secundare de inalta calitate care beneficiaza de pe urma unei piete functionale a materiilor prime secundare. Comisia va analiza posibilitatea de a se stabili un model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separata a deseurilor si pentru etichetarea acestora. Planul de actiune propune si o serie de actiuni menite sa reduca la minimum exporturile de deseuri de catre UE si sa abordeze problema transporturilor ilegale din acest domeniu.Economia circulara va avea beneficii nete pozitive sub forma cresterii PIB-ului si a crearii de locuri de munca, deoarece aplicarea in Europa a unor masuri ambitioase legate de economia circulara poate duce la cresterea PIB-ului UE cu inca 0,5 % pana in 2030 si la crearea a aproximativ 700 000 de noi locuri de munca."Pentru a se atinge neutralitatea climatica pana in 2050, pentru a ne conserva mediul natural si pentru a ne consolida competitivitatea economica avem nevoie de o economie pe deplin circulara. Astazi, economia noastra este inca in cea mai mare parte lineara si numai 12% din materialele si resursele secundare sunt reintegrate in economie. Numeroase produse se strica prea usor, nu pot fi refolosite, reparate sau reciclate sau sunt produse doar pentru o singura utilizare. Exista un potential urias care poate fi exploatat atat pentru intreprinderi, cat si pentru consumatori. Prin planul adoptat astazi lansam actiuni pentru a transforma modul in care fabricam produsele si pentru a le oferi consumatorilor posibilitatea de a face alegeri durabile, in beneficiul propriu si pentru mediu", a declarat vicepresedintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans.La randul sau, comisarul pentru mediu, oceane si pescuit, Virginijus Sinkevicius, a afirmat ca se propun astfel masuri pentru a schimba varful lantului durabilitatii - proiectarea produselor."Avem doar o singura planeta Pamant si, totusi, pana in 2050, vom consuma ca si cum am avea trei. Noul plan va integra conceptul de circularitate in viata noastra si va accelera tranzitia catre o economie verde. Propunem astfel masuri hotarate pentru a schimba varful lantului durabilitatii - proiectarea produselor. Masurile orientate spre viitor vor crea oportunitati de afaceri si locuri de munca, le vor acorda noi drepturi consumatorilor europeni, vor valorifica inovarea si digitalizarea si, la fel cum se intampla in natura, vor asigura faptul ca nimic nu se iroseste".