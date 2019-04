Conditiile de pe Pamant se apropie de cele din urma cu 3 milioane de ani, cand in Antarctica erau copaci in loc de gheata

Oamenii de stiinta credeau pana acum ca nivelul actual al dioxidului de carbon, putin peste 400 de parti per milion (ppm), nu este mai mare decat cel de acum 800.000 de ani, in timpul unei perioade marcate de cicluri de incalzire si racire globala, care ar continua si astazi fara incalzirea cauzata de activitatile umane.Dar mostre de gheata si sedimente marine prelevate din cea mai rece parte a planetei arata ca pragul de 400 ppm a fost de fapt depasit pentru ultima data cu 3 milioane de ani in urma, in timpul Pliocenului. Temperaturile erau atunci mai mari cu 3 pana la 4 grade C mai ridicate, copaci cresteau in Antarctica si nivelul oceanelor era cu 15 metri mai ridicat.Aceste analize sunt coroborate de un nou model climatic dezvoltat de Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climei (PIK), relateaza sambata France Presse."Sfarsitul Pliocenului este relativ apropiat de noi in ceea ce priveste nivelul de CO2", explica pentru AFP Matteo Willeit, cercetator la PIK si autor principal al unui studiu publicat in aceasta saptamana."Modelele noastre sugereaza ca in Pliocen nu a existat niciun ciclu glaciar, nici calote mari de gheata in emisfera nordica. CO2 era prea ridicat si clima prea fierbinte pentru a permite acest lucru", spune acesta.Acordul din 2015 privind clima de la Paris vizeaza limitarea incalzirii globale la + 2 grade C sau + 1,5 grade C, in raport cu era preindustriala.Dar in 2017, emisiile de gaze cu efect de sera au depasit toate recordurile din istoria omenirii, iar angajamentele statelor semnatare ale Acordului de la Paris ar conduce lumea la + 3 grade C.Cercetatorii reuniti saptamana aceasta la Londra considera ca exista invataminte care trebuie invatate din Pliocen."Temperaturile globale erau de 3 pana la 4 grade C mai ridicate decat in prezent si nivelul marii cu 15-20 de metri mai inalt", spune Martin Siegert, profesor de geostiinta la Imperial College din Londra.Astazi, cu 1 grade C mai mult decat in perioada preindustriala, Pamantul se confrunta deja cu impactul schimbarilor climatice, de la inundatii la secete.Pentru Siegert, a depasi 400 ppm de CO2 nu implica o crestere a nivelului marii de ...citeste mai departe despre " Conditiile de pe Pamant se apropie de cele din urma cu 3 milioane de ani, cand in Antarctica erau copaci in loc de gheata " pe Ziare.com