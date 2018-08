Constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda va costa cinci miliarde de euro

Aceasta in conditiile in care, inca din 2009, producatorii sunt obligati sa vanda intreaga cantitate de energie pe bursa de profil, transparent si nediscriminatoriu, in urma scandalurilor din anii anteriori legate de faptul ca energia ieftina a ajuns in mainile unor "baieti destepti"."Se afla in analiza masuri precum: (i) posibilitatea contractarii, de catre societatea de proiect, a energiei electrice inainte de obtinerea licentei de producator, atat pe platforma OPCOM, cat si in afara acesteia si (ii) dezvoltarea unui mecanism de tip CfD (contracte pentru diferenta), model utilizat in cadrul reformei pietei de electricitate din Marea Britanie, care are in vedere sustinerea investitiilor din domeniul energetic in capacitati de productie cu emisii reduse de carbon", arata documentul citat.In strategia privind acest proiect se mai vorbeste si despre "posibilitatea garantiei de stat drept un instrument necesar pentru securizarea finantarii investitiilor mari de infrastructura energetica, care aduc plus valoare in plan economic si social, cu conditia respectarii legislatiei interne si europene privind ajutorul de stat si cu incadrarea in plafonul de garantii agreat cu organismele financiare internationale".Investitii de 5 miliarde euroRealizarea proiectului presupune asigurarea de fonduri pentru investitii estimate la aproximativ 5 miliarde euro, fara activele deja existente in proprietatea Nuclearelectrica si a statului roman."Pentru asigurarea acestor fonduri, implementarea Proiectului este prevazuta a se face prin atragerea in mod transparent a capitalului privat al unui IP (investitor privat majoritar - n.r.) cu bonitate si forta financiara, dar si capabilitate tehnologica, care are disponibilitatea sa isi asume riscurile potentiale in faza de executie pentru a beneficia de energie competitiva si sigura pe termen lung (cel putin 50 de ani) in faza de exploatare", potrivit documentului.Studiul de fezabilitate realizat de Ernst & Young in 2012 arata ca investitia in cele doua reactoare ar fi urmat sa se ridice la 6,45 miliarde de euro, insa suma putea s ...citeste mai departe despre " Constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda va costa cinci miliarde de euro " pe Ziare.com