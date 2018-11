Criticata pentru defrisarile masive, Polonia cere lumii intregi sa planteze mai multe paduri pentru incetinirea incalzirii globale

Decizia de a atribui Poloniei dreptul de a gazdui conferinta ONU pentru clima a fost deosebit de controversata, in contextul dependentei acestei tari de energia furnizata de carbune, extrem de poluanta, si al numeroaselor dispute pe teme ecologice pe care guvernul nationalist si conservator al Poloniei le-a avut in ultimii ani cu Uniunea Europeana, inclusiv defrisarile tot mai ample din padurea ancestrala Bialowieza, informeaza Reuters.Autoritatile de la Varsovia au spus in repetate randuri ca au nevoie de mai mult timp pentru a-si reduce dependenta de carbune si au lansat campanii pentru a promova folosirea padurilor cu scopul de a captura carbonul, dar si a autovehiculelor electrice pentru a reduce poluarea generata de masinile cu motoare diesel.Ministrul Mediului din Polonia, Henryk Kowalczyk, a declarat joi ca Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei (IPCC) a descoperit recent ca nu este posibila o limitare a incalzirii globale fara o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.Raportul IPCC afirma ca limitarea cresterii temperaturii Terrei cu cel mult 1,5 grade Celsius necesita adoptarea unor schimbari rapide si fara precedent in privinta modului in care oamenii folosesc energie pentru a se hrani, a calatori si a trai.Raportul precizeaza ca daca o crestere a temperaturii medii globale depaseste temporar 1,5 grade Celsius, atunci pe Terra vor deveni necesare o serie de tehnici aditionale de eliminare a carbonului din atmosfera.Potrivit aceluiasi raport IPCC, pentru a limita cresterea temperaturii la 1,5 grade Celsius, o crestere cu pana la 9,5 milioane de kilometri patrati a suprafetei de paduri va fi necesara pana in 2050, in comparatie cu suprafata impadurita din 2010. Aceasta suprafata echivaleaza cu aceea a Chinei.O treime din suprafata Poloniei este acoperita de paduri, iar aceasta tara a decis sa faca impaduriri suplimentare. Insa partidul de guvernamant polonez, (Lege si Dreptate - PiS), a intrat in conflict cu asociatiile de mediu si cu UE prin intensificarea defrisarilor din padurea Bialowieza.In aprilie, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a hotarat ca Polonia a incalcat legislatia europeana pr ...citeste mai departe despre " Criticata pentru defrisarile masive, Polonia cere lumii intregi sa planteze mai multe paduri pentru incetinirea incalzirii globale " pe Ziare.com