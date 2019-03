Conform publicatiei oficiale a Societatii Europene de Cardiologie, aproximativ 800.000 de oameni mor prematur in fiecare an in Europa din cauza poluarii aerului, adica aproximativ 17% din cele 5 milioane de decese inregistrate anual in Europa.O mare parte dintre decesele cauzate de poluare, intre 40% si 80%, nu au legatura cu sistemul respirator, ci cu boli de inima provocate de substantele poluante din aer care ajung in sange, arata cercetatorii, potrivit Quartz."Expunerea cronica la niveluri ridicate de particule fine in suspensie afecteaza functia vasculara, ceea ce poate duce la infarct miocardic, hipertensiune arteriala, accident vascular cerebral si insuficienta cardiaca", scriu cercetatorii.Potrivit acestora, practic, anual, poluarea aerului, rezultata din arderea combustibililor fosili, cauzeaza mai multe decese suplimentare decat fumatul.Exista un remediu rapid la aceasta situatie, sustin oamenii de stiinta, si anume orientarea catre sursele regenerabile de energie electrica.Studii anterioare au aratat ca problema poluarii este inegal distribuita la nivelul continentului, afectand intr-o masura mult mai mare tarile din estul Europei, care se bazeaza mai mult pe carbune si pe lemn pentru electricitate si caldura si unde au fost adoptate mai putine masuri pentru atenuarea fenomenului.C.S. ...citeste mai departe despre " Cu cat scurteaza poluarea aerului viata europenilor " pe Ziare.com