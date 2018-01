Actiunile pe care trebuie sa le realizam pentru a ne proteja de efectele devastatoare ale incalzirii globale trebuie sa se realizeze treptat, nu cand este deja mult prea tarziu si planeta nu se poate reface in ritmul in care noi am avea nevoie ca sa ne sustina.Potrivit unui articol publicat in revista Nature, nu mai avem prea mult timp la dispozitie pentru a actiona impotriva incalzirii globale, mai precis, mai avem doar trei ani pentru a face tranzitia la o economie care sa diminueze emisiile de dioxid de carbonVezi aici cat timp mai avem la dispozitie! ...citeste mai departe despre " Cursa contracronometru pentru supravietuire: Cat mai avem pentru a actiona impotriva incalzirii globale " pe Ziare.com