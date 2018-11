De la 1 ianuarie, benzina va contine minimum 8% biocarburant

Proiectul a intrunit 259 de voturi "pentru" si o abtinere. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz, asa ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis."Furnizorii de carburanti comercializeaza catre consumatorul final numai benzina cu un continut de biocarburanti, dupa cum urmeaza: a) pana la data de 31 decembrie 2018, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 4,5% in volum; de la data de 1 ianuarie 2019, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 8% in totalul volumului comercializat catre consumatorii finali intr-un an calendaristic", prevede proiectul de Lege privind aprobarea OUG 80/2018.Prevederile se aplica carburantilor folositi pentru autovehiculele rutiere, utilajele mobile nerutiere, inclusiv tractoarele agricole si forestiere, navele de navigatie interioara si ambarcatiunile de agrement atunci cand nu se afla pe mare, precum si electricitatea utilizata de catre vehiculele rutiere.De asemenea, legea prevede ca furnizorii de benzina sunt obligati sa afiseze spre informare consumatorilor o eticheta intr-o pozitie vizibila, de marime adecvata, astfel incat caracterele etichetei sa fie vizibile si usor lizibile, care sa contina continutul de biocarburanti, cifra octanica "research", existenta aditivilor metalici, daca este cazul.In cazul in care continutul de etanol din benzina depaseste valoarea de 5% in volum sau continutul de oxigen din benzina depaseste 2,7% m/m, pe eticheta se include si urmatorul text de avertizare: "Atentie! Verificati compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastra cu acest amestec de carburant".Daca in cadrul tipului de amestec exista aditivi metalici, se va include si urmatorul text de avertizare: "Atentie! Amestecul de carburant contine aditivi metalici"."Producatorii si importatorii de autovehicule sunt obligati sa includa in documentatia tehnica pe care o pun la dispozitia utilizatorilor, respectiv in cartea tehnica, informatii privind continutul de biocarburanti din benzina care poate fi utilizat si folosirea adecvata a diverselor tipuri de amestecuri continand benzina", mai prevede proiectul.Citeste si Romania e depasita de China in topul suferintei la pompa: Cat de tare ne arde pretul benzinei la buzunare ...citeste mai departe despre " De la 1 ianuarie, benzina va contine minimum 8% biocarburant " pe Ziare.com