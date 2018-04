De la 1 ianuarie se interzice comercializarea pungilor din plastic cu maner. Iohannis a promulgat legea

Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, prin care introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner va fi interzisa incepand cu data de 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice si comercializarea acestora.Actul normativ modifica Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in sensul transpunerii Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE in ceea ce priveste reducerea consumului de pungi de transport din plastic subtire.Pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire fara maner nu fac obiectul interzicerii comercializarii sau introducerii pe piata nationala.Legea reglementeaza responsabilitatea operatorilor economici care introduc pe piata nationala pungi de transport din plastic biodegradabile si compostabile de a eticheta aceste ambalaje; obligatia operatorilor economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile de a primi ambalajele reutilizabile la schimb sau de a rambursa, la solicitarea consumatorului, valoarea depozitului; responsabilitatea operatorilor economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, pentru deseurile generate de respectivele ambalaje.Astfel, operatorii economici producatori de ambalaje si/sau de produse ambalate au obligatia sa utilizeze un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje. Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalajele reutilizabile la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea consumatorului, valoarea depozitului.Operatorii economici care comercializeaza pungi de transport din plastic sunt obligati sa comercializeze numai pungi de transport din plastic care respecta cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, astfel incat acestea sa corespunda unor reutilizari multiple, cu exceptia pungilor de transport din plastic foarte sub ...citeste mai departe despre " De la 1 ianuarie se interzice comercializarea pungilor din plastic cu maner. Iohannis a promulgat legea " pe Ziare.com