De miercuri se reiau inscrierile in programul Casa Verde. Iata actele necesare

Incepand de miercuri, instalatorii validati vor putea sa continue inscrierea persoanelor fizice in aplicatia informatica, conform unui anunt al Administratiei Fondului pentru Mediu.Lista instalatorilor validati.Documente necesare inscrieriiIata ce documente sunt necesare pentru accesarea programului "Sisteme fotovoltaice" de catre persoanele fizice:cererea de finantare (poate fi descarcata de aici);actul de identitate al solicitantului;extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul;certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice;certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul;*Situatii deosebite:Daca sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta in plus si extras de carte funciara, din care sa rezulte ca solicitantul este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren;Daca din extrasul de carte funciara nu rezulta exact adresa de implementare completata de solicitant in cererea de finantare, se va prezenta in plus si un document, in original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritoriala din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara, prezentata in vederea implementarii proiectului, este aferent adresei mentionate in cererea de finantare;Daca solicitantul doreste sa implementeze proiectul la o alta adresa decat adresa de domiciliu, se va prezenta in plus si certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul;Daca cererea de finantare este semnata de alta persoana decat solicitantul (proprietarulimobilului), se va prezenta in plus si imputernicirea notariala din care sa rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei imputernicite;