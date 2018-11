Defrisarea padurii amazoniene din Brazilia este la cel mai inalt nivel din ultimii 10 ani

Imaginile inregistrate din satelit timp de 12 luni pana la sfarsitul lunii iulie 2018 arata ca 7.900 de kilometri patrati de padure au fost distrusi in regiunea Amazonului, echivalentul a jumatate din teritoriul ocupat de Jamaica. Suprafata este cu 13,7% mai mare decat cea inregistrata anul trecut in aceeasi perioada.Defrisarea este una dintre principalele cauza ale incalzirii globale, provocand circa 15% din cantitatea anuala de emisii de gaze cu efect de sera, comparabil cu cantitatea emisa de sectorul transporturilor.Ministrul mediului din Brazilia, Edson Duarte, a spus intr-un comunicat ca exploatarea forestiera ilegala este principala cauza a defrisarilor din Amazon . Ministrul a facut apel la guvern pentru sporirea masurilor de supraveghere a padurii.In statele Para si Mato Grosso s-au inregistrat cele mai mari cresteri ale defrisarilor. Mato Grosso este principalul producator de cereale al Braziliei si inregistreaza cea mai mare productie de soia din tara.Observatorul pentru clima din Brazilia, o retea de organizatii non-guvernamentale, a precizat intr-o declaratie separata ca aceasta crestere nu este surpinzatoare. In plus fata de exploatarile forestiere ilegale, sectorul materiilor prime, aflat in plina dezvoltare in Brazilia, contribuie la distrugerea padurilor odata cu eforturile fermierilor de a se extinde, se mai spune in declaratie.Marcio Astrini, de la biroul local Greenpeace, sustine ca guvernul brazilian nu a luat suficiente masuri pentru a combate defrisarile, iar initiative recente, precum cea care reduce zonele aflate sub protectie federala, alimenteaza distrugerea mediului.Ambele organizatii avertizeaza ca defrisarile ar putea creste in continuare pe parcursul mandatului presedintelui ales Jair Bolsonaro, care va fi investit in ianuarie. Acesta a criticat dur agentia braziliana pentru protectia mediului, iar agricultura este una dintre principalele teme de pe agenda sa politica.In ciuda cresterilor recente, defrisarea ramane cu mult sub nivelul inregistrat in anii 2000, inainte ca guvernul brazilian sa lanseze o strategie de combatere a distrugerii padurilor. In 2004, spre exemplu, au fost defrisati peste 27.000 ...citeste mai departe despre " Defrisarea padurii amazoniene din Brazilia este la cel mai inalt nivel din ultimii 10 ani " pe Ziare.com