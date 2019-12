Defrisarile din Amazonia au crescut cu 100%. S-a taiat pe o suprafata cat statul Puerto Rico

Distrugerile operate in cea mai mare padure tropicala de pe Terra au totalizat 563 de kilometri patrati in noiembrie 2019, cu 103% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Institutului National de Cercetari Spatiale (INPE) din Brazilia.Astfel, defrisarile totale realizate in perioada ianuarie-noiembrie au ajuns la 8.934 de kilometri patrati, cu 83% mai mult decat in aceeasi perioada din 2018 si reprezentand o suprafata echivalenta cu aceea a statului Puerto Rico, informeaza Reuters.Cifrele publicate de INPE au fost colectate cu ajutorul bazei de date DETER, un sistem care emite alerte de incendii si pentru alte tipuri de evenimente ce afecteaza padurea tropicala amazoniana.Statisticile DETER nu sunt considerate insa date oficiale aferente despaduririlor. Acestea din urma sunt furnizate de un sistem diferit, PRODES, administrat tot de INPE.Datele comunicate de PRODES luna trecuta arata faptul ca despaduririle au crescut in 2019 pana la cel mai ridicat nivel inregistrat in ultimul deceniu, urcand cu 30% fata de 2018 si ajungand la 9.762 de kilometri patrati.Despaduririle incetinesc de obicei in noiembrie si decembrie, pe durata sezonului ploios din regiunea Amazoniei. Cifrele comunicate pentru luna noiembrie sunt neobisnuit de ridicate pentru aceasta perioada a anului.Oamenii de stiinta si activistii de mediu il acuza pe presedintele conservator Jair Bolsonaro ca ii incurajeaza pe fermieri si pe taietorii de lemne, indemnand la o dezvoltare economica a Amazoniei. De asemenea, ei l-au acuzat pe presedintele brazilian ca submineaza activitatea agentiei de mediu Ibama.Jair Bolsonaro si ministrul Mediului, Ricardo Salles, au afirmat insa ca fostele guverne ale Braziliei au jucat un rol important in cresterea ritmului despaduririlor, intrucat politici precum cele bazate pe taieri bugetare in cadrul unor agentii precum Ibama au fost deja implementate inainte ca noul guvern de dreapta sa isi preia atributiile, pe 1 ianuarie 2019.Ministerul Mediului din Brazilia nu a facut deocamdata niciun comentariu oficial despre datele publicate vineri de sistemul DETER. ...citeste mai departe despre " Defrisarile din Amazonia au crescut cu 100%. S-a taiat pe o suprafata cat statul Puerto Rico " pe Ziare.com