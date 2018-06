Dupa ce a dat Romania in judecata pentru aerul poluat din Bucuresti, CE ne ameninta cu instanta si pentru ape

Comisia Europeana (CE) a decis pe 7 iunie 2018 sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului) in zone urbane mari (aglomerari urbane - n.red.), potrivit unui comunicat al forului comunitar.Dupa aderarea Romaniei la UE, marilor aglomerari urbane ar fi trebuit sa le fi fost asigurata colectarea corespunzatoare a apelor urbane reziduale pana la 31 decembrie 2013 si tratarea lor corespunzatoare pana la 31 decembrie 2015. Cu toate acestea, conform celor mai recente date furnizate de autoritatile romane, 189 de mari aglomerari urbane nu sunt inca in conformitate cu obligatiile de colectare a apelor urbane reziduale in temeiul legislatiei UE, iar 198 de aglomerari urbane de mari dimensiuni nu respecta obligatiile de tratare. Daca Romania nu ia masuri in termen de doua luni, cazurile pot fi trimise Curtii de Justitie a UE.Comisia Europeana nu cere doar Romaniei sa isi respecte normele in ceea ce priveste tratarea apelor reziduale, ci si Ciprului si Estoniei. In temeiul legislatiei UE (Directiva 91/271/CEE a Consiliului), orasele sunt obligate sa instituie infrastructura necesara in scopul de a colecta si trata apele lor urbane reziduale. Apele reziduale netratate pot pune in pericol sanatatea umana si polueaza lacurile, raurile, solul, apele subterane si costiere.Cipru nu a asigurat un sistem de colectare pentru 36 de aglomerari urbane. In aceleasi zone, autoritatile cipriote nu au asigurat tratarea corespunzatoare a apelor urbane reziduale care intra in sistemele de colectare. In consecinta, inca din iulie 2017, CE a trimis o scrisoare de punere in intarziere. In Estonia, autoritatile mai trebuie sa asigure tratarea corespunzatoare a apelor urbane reziduale in opt aglomerari urbane. In decembrie 2016, Comisia a trimis, de asemenea, o scrisoare de punere in intarziere. Intrucat in niciunul dintre cazuri nu este de asteptat sa se intre in conformitate cu legislatia UE in viitorul apropiat, Comisia trimite un aviz motivat Ciprului si Estoniei pentru a impulsiona eforturile lor.Daca cele doua tari nu intarize sa ia masuri in termen de doua luni, cazurile pot fi trimi ...citeste mai departe despre " Dupa ce a dat Romania in judecata pentru aerul poluat din Bucuresti, CE ne ameninta cu instanta si pentru ape " pe Ziare.com