Desi politicienii promit 4 reactoare la Cernavoda, Romania va fi nevoita sa se descurce in curand cu unul singur

In prezent, circa 18% din productia de energie electrica din Romania este asigurata de cele doua reactoare ale centralei nucleare de la Cernavoda. De fapt, centrala a fost, in 2017, al treilea cel mai mare furnizor de energie din tara, dupa Complexul Energetic Oltenia si Hidroelectrica SA.Specialistii in energie spun ca Romania are nevoie de centrala nucleara din mai multe motive. Inainte de toate, pentru ca e bine sa ne producem energia din mai multe surse, reducandu-ne astfel riscul de a deveni dependenti de o singura resursa, cum ar fi apa, gazul sau carbunele.Apoi, bazandu-ne pe energie nucleara, ne-am reduce emisiile de gaze poluante si am reusi sa ne aliniem mai repede standardelor UE in materie de protectia mediului. Dar ca sa reuseasca sa dezvolte sectorul nuclear, statul ar trebui sa investeasca in el. Or, din pacate, tocmai asta nu prea reuseste sa faca...Constructia centralei a inceput in comunism, in anul 1982. La acel moment, statul isi propusese sa ridice la Cernavoda nu mai putin 5 reactoare de tip "CANada Deuterium Uranium" (CANDU), fiecare capabil sa produca 706 MW.Desi au inceput sa lucreze la toate cele 5 reactoare, comunistii n-au mai apucat sa termine niciunul. Asa se face ca reactorul 1 a fost pus in functiune abia in 1996, iar reactorul 2, in anul 2007. Proiectul reactorului 5 a fost abandonat, iar santierele reactoarelor 3 si 4 - construite in proportie 15% si respectiv 14% - au intrat in conservare inca din 1992.Ideea de a finaliza aceste reactoare n-a disparut, insa, niciodata, in conditiile in care Romania ar avea mult de castigat de pe urma lor.De fapt, din 2007 incoace, niciun lider politic n-a scapat ocazia de a se lauda cu faptul ca a gasit, in sfarsit, solutia pentru reluarea constructiei reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. Din pacate, nicio promisiune nu s-a concretizat.E adevarat ca, la intrarea tarii noastre in UE, erau investitori din Spania, Italia, Belgia, Cehia, Germania interesati de ridicarea reactoarelor. Criza economica izbucnita un an mai tarziu le-a zadarnicit, insa, toate planurile.Asta nu i-a impiedicat pe oamenii politici sa continue sa promita constructia reactoarelor. Chiar si actualul ministrul al Energiei, Anton Anton (ALDE), sustine ca Romania duce negocieri avansate, in acest sens, cu chi