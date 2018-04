Desi sustine ca va extinde centrala de la Cernavoda, Guvernul se pregateste sa vanda rezervele de apa grea ale Romaniei

Din calculele realizate de Ziare.com, Finantele iau in calcul sa vanda a saptea parte din cantitatea totala de apa grea a Romaniei. Banii incasati urmeaza sa fie folositi de Guvern pentru acoperirea deficitului bugetar, astfel incat sa nu fie depasit nivelul de 3% din PIB, limita maxima impusa de UE.Singurul loc din Romania in care s-a produs, vreme de 35 de ani, apa grea a fost combinatul de la Turnu Severin. Comunistii au construit respectiva unitate de productie pentru a asigura, din resursa interna, cantitatea de apa grea necesara pentru functionarea reactoarelor 1 si 2 de la Cernavoda si pentru punerea in functiunea a altor doua.Cum reactoarele 3 si 4 nu s-au mai construit nici pana astazi, combinatul de la Turnu Severin a ajuns sa produca mai mult apa grea decat putea Romania folosi. Mici cantitati s-au exportat, dar asta n-a fost suficient pentru a rentabiliza activitatea unitatii. In 2015, productia de apa grea de la Turnu Severin s-a sistat, iar pe 14 iunie 2016, intreaga Regie Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN), din care facea parte combinatul, a intrat in faliment.Romania are in continuare, la Turnu Severin, o cantitate de apa grea de peste 2.800 de tone, dupa cum rezulta din calculele Ziare.com, bazate pe informatii obtinute din surse de incredere din industria apei grele.Parte din aceasta cantitate totala este rezerva de stat. Cat de mare este rezerva nu stim, din cauza ca e secret de stat. Insa simplul fapt ca informatiile despre acest produs industrial sunt secretizate ar trebui sa indice faptul ca el este pretios pentru Romania.Ministerul Finantelor pare sa nu fie, insa, de aceeasi parere, de vreme ce, in lipsa de bani, se gandeste sa vanda buna parte din cantitatea de apa grea a tarii noastre pentru a se incadra in tinta de deficit bugetar de 3%, potrivit unor informatii obtinute de Agepress.Din informatiile si calculele Ziare.com, Finantele ar intentiona sa vanda a saptea parte din cantitatea totala de apa grea pe care tara noastra o stocheaza.Mai multe despre ce ar insemna pentru Romania vanzarea de apa grea a explicat Ervin Watzlawek, directorul fabricii Romag Prod, care a produs apa grea."Statul a facut rezerve de apa grea pentru functionarea reactoarelor 1 si 2 de la ...citeste mai departe despre " Desi sustine ca va extinde centrala de la Cernavoda, Guvernul se pregateste sa vanda rezervele de apa grea ale Romaniei " pe Ziare.com