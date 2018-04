Directorul Nuclearelectrica: Cele doua reactoare de la Cernavoda sunt printre cele mai performante din lume

In ceea ce priveste opririle neplanificate, acestea ar fi specifice oricarei industrii si n-ar reprezenta o problema majora, mai sustine acesta.Cu argumente tehnice, directorul Nuclearelectrica a explicat de ce considera ca reactoarele de la Cernavoda sunt printre cele mai performante din lume."Unul din indicatorii de performanta importanti care se utilizeaza in industria nucleara este rata pierderilor fortate de productie (Forced Loss Rate). Acest indicator influenteaza un alt indicator important, factorul de capacitate mediu pe viata centralei (Life-time Gross Capacity Factor).Performanta CNE Cernavoda in ceea ce priveste rata pierderilor fortate este printre cele mai bune in ierarhia celor circa 400 reactoare din lume.Conform datelor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, cu cele doua unitati in operare, in clasamentul pe tari, Romania ocupa: primul loc dintr-un total de 460 unitati nucleare din 31 tari cu un factor de capabilitate (UCF) mediat pe ultimii trei ani de 93,47%; primul loc dintr-un total de 460 unitati nucleare din 31 tari cu un factor de operare (OF) mediat pe ultimii trei ani de 94,4%; primul loc dintr-un total de 436 unitati nucleare din 31 tari cu un factor de capabilitate (UCF) de la punerea in functiune de 92%; primul loc dintr-un total de 436 unitati nucleare din 31 tari cu un factor de operare (OF) de la punerea in functiune de 92,33%", a declarat Cosmin Ghita intr-un interviu acordat News.ro.Vorbim, insa, doar despre un top care vizeaza reactoarele CANDU ('Canada Deuterium Uranium' - marca inregistrata pentru reactorul energetic dezvoltat in anii '50-'60 de mai multe fimre canadiene, nu despre unul in care sa se inscrie intreaga tehnologie nucleara existenta.Cu toate ca ar fi printre cele mai performante de felul lor din lume, cele doua reactoare de la Cernavoda n-au functionat impecabil. Cel putin, nu in perioada 24-29 martie, cand fiecare dintre ele a fost oprit fara o programare prealabila, din pricina unor defectiuni ale centralei. In acea perioada, Corpul de Control al premierului a inceput un control la Nuclearelectrica pentru a stabili modul in care echipa de conducere si-a indeplinit indatoririle.Cosmin Ghita sustine, insa, ca ...citeste mai departe despre " Directorul Nuclearelectrica: Cele doua reactoare de la Cernavoda sunt printre cele mai performante din lume " pe Ziare.com