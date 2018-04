Dispar pungile cu pungi ale romanilor? Ce sacose vor fi interzise de la 1 iulie si efectul neasteptat al acestei masuri

Mai exact, incepand cu 1 iulie 2018, se interzice introducerea pe piata a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire (sub 50 de microni), cu maner, urmand ca acestea sa dispara total si din magazine din prima zi a anului viitor.Doriti si punga?Am vrut sa aflam exact ce inseamna cei 50 de microni si, deci, ce pungi nu vom mai gasi pe piata. Lamuririle le-am cerut de la Ministerul Mediului. O luna si o saptamana mai tarziu am primit urmatorul raspuns:"Se interzic pungile de transport din plastic subtire cu maner. Pungile de transport din plastic sunt definite ca fiind pungi de transport, cu sau fara maner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vanzare de bunuri sau produse. Pe de alta parte, pungile de transport din plastic subtire sunt pungile de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mica de 50 de microni".Lamuriti bustean, ne-am indreptat catre producatori, pentru a afla exact ce nu vor mai produce si cum va influenta asta piata, dar si afacerea lor.Astfel am aflat ca dispar pungile pe care le primeam la casele super/hypermarketurilor (sacosele tip maieu), precum si pungile pe care le primeam la unele farmacii (sacose tip banana), pungi pe care platim intre 50 de bani un leu, in functie de marime.Pungile cu pungi ale romanilorProducatorii spun ca, avand in vedere ca este vorba de o directiva europeana, era evident ca intr-un final se vor conforma si autoritatile de la Bucuresti. Reclama insa ca dupa ce au taraganat ani de zile, autoritatile au adoptat-o cu termene mult prea stranse si, in plus, nu au facut nimic sa incurajeze alternativele biodegradabile."Directiva asta europeana era demult, ea se refera la statele membre care au scapat de sub control chestia asta cu pungile de cumparaturi, unde clientul final nu refoloseste punga si isi cumpara de la magazin multe pungi deodata si le arunca si atunci polueaza mediul. Dar asta e valabil in Franta, Italia, unde nu se uitau la 20 de eurocenti pe o punga si isi cumparau multe pungi si nu le refoloseau. In Romania sunt si bancuri cu pungile de pungi.Directiva spune ca statele membre pot lua masuri pentru incurajarea reu ...citeste mai departe despre " Dispar pungile cu pungi ale romanilor? Ce sacose vor fi interzise de la 1 iulie si efectul neasteptat al acestei masuri " pe Ziare.com