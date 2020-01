Disputa pe tema poluarii. Firea catre ministrul Mediului: Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti!

"Sunt revoltat. Ministerul poarta o corespondenta si i-am pus in vedere Primariei Capitalei de fiecare data ca trebuie sa se preocupe sa identifice solutii pentru ca Bucurestiul astazi produce un milion de tone de deseuri pe an din cele 6 pe care le produce Romania", a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe, la Antena3.In replica, primarul general Gabriela Firea a spus ca Primaria Capitalei a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului, iar faptul ca Bucurestiul este pe locul 4 in privinta poluarii si nu pe primul inseamna ca proiectele derulate au dat roade."Faptul ca avem din ce in ce mai multe masini proprietate personala de aproape unica folosinta e un fapt ingrijorator. De aceea, facem campanii ca cetatenii sa foloseasca transportul public in comun. Foarte multe autobuze merg goale pentru ca avem obisnuinta de a circula cu autoturismul personal", a spus Firea la acelasi post de televiziune.Firea a mai spus ca Guvernul PNL ii mentioneaza numele in discutii privind poluarea doar pentru a exista un tap ispasitor."S-au facut lucruri si se vor face. Este foarte bine ca e preocupat (ministrul Mediului, n.r.). Partea proasta este ca ai sai colegi nu au facut in Consiliul General pentru a imbunatati calitatea mediului si dumnealui vine si ne da lectii. Nu mi-a pronuntat numele, dar toti stiu cine e primar general", mai spune Firea.La randul lui, Costel Alexe spune ca bucurestenii respira in fiecare zi aer poluat deoarece municipalitatea nu ia masuri in acest sens.Firea i-a raspuns: "E foarte rau ca un ministru nu stie ce se intampla in Bucuresti. (...) Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti!".Alexe: "Noi sa ne mutam din Bucuresti, doamna? Dumneavoastra ar trebui sa aveti o administratie performanta".Citeste si:Nicusor Dan: In loc sa reduca poluarea din Bucuresti, Firea a amplificat-o! Bani au fost, dar nu s-a facut nimicMinistrul Mediului anunta controale intr-un Bucuresti tot mai poluat. Firea putea sa acceseze 10 milioane de euro, dar n-a facut-oFirea spune ca a luat masuri privind calitatea aerului: Nu poti recupera in 36 de luni ce nu s-a facut in zeci de ani ...citeste mai departe despre " Disputa pe tema poluarii. Firea catre ministrul Mediului: Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti! " pe Ziare.com