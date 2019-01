Vara tine aici din aprilie pana in octombrie, cu temperaturi situate in general in jurul valorii de 41 de grade Celsius (desi uneori ajung si la 48 de grade) si umiditate ridicata, astfel incat devine un chin sa stai afara mai mult de cateva minute, scriu jurnalistii de la Business Insider, care folosesc exemplul Dubaiului intr-un exercitiu de imaginatie menit sa ne ajute sa vizualizam un viitor in care incalzirea globala va face imposibila viata in aer liber in majoritatea regiunilor Pamantului.In Dubai, cei din patura superioara a societatii, emiri sau expati bogati, pot petrece zile si chiar saptamani intregi la rand fara sa iasa afara. Astfel, din apartamentul tau dotat cu aer conditionat situat intr-un zgarie-nori ultramodern, urci direct in masina din parcarea interioara, te deplasezi spre cladirea in care lucrezi, cobori in alta parcare interioara, de unde te indrepti spre birou tau.Conectate la cladirile de apartamente si la cele de birouri sunt numeroase magazine sau chiar centre comerciale cu restaurante, sali de cinema, patinoare, parcuri tematice si multe altele. Practic, ai acces la aproape orice ti-ai putea dori sa faci intr-o zi de sambata fara sa stai nicio clipa sub bataia soarelui.Situatia este diferita pentru sutele de mii de imigranti din Dubai, care nu au posibilitatea sa ocoleasca arsita teribila, iar lucrurile ar putea fi similare in viitor pentru locuitorii din tarile in curs de dezvoltare, care vor fi cel mai puternic afectate de schimbarile climatice.Intre timp, Dubaiul se perfectioneaza la capitolul reproducerii mediului exterior in spatii inchise, construind cel mai mare centru comercial din lume, care, cu o suprafata cat 100 de terenuri de fotbal, va include aproape toate formele de divertisment la care te poti gandi.C.S. ...citeste mai departe despre " Dubaiul ne arata cum ar fi viata intr-un viitor in care va fi imposibil sa traim afara, din cauza incalzirii globale " pe Ziare.com