Dupa ce a topit Europa, valul de caldura se deplaseaza inspre Groenlanda. Ce urmeaza

Venit din Africa de Nord, acesta a adus la Paris temperaturi de aproape 43 de grade, inregistrandu-se record dupa record in mai multe locuri de pe continent, arata Live Science, care citeaza Accuweather.com.World Meteorological Organization (WMO) a anuntat ca valul de canicula se indreapta inspre Groenlanda, care deja a pierdut peste 170 de miliarde de tone de gheata in iulie si 80 de miliarde in iunie.Va urma un nou val de topire accelerata a ghetarilor, a explicat Twila Moon, om de stiinta american.Topirea accelerata a ghetarilor, in timpul verii, a devenit mai degraba norma si nu exceptie in Groenlanda, inca in 2006. Se pierde tot mai multa gheata an de an, arata statisticile.Iar implicatiile vor fi serioase in intreaga lume, cresterea nivelului marii si fenomenele climatice extreme fiind doar cateva dintre acestea, spun oamenii de stiinta."Ce se intampla in zona arctica nu ramane doar acolo", avertizeaza un alt cercetator, Joyce Msuya.In anii 70 si 80, Groenlanda a pierdut, in medie, 50 de miliarde de tone de gheata anual. In perioada 2010 - 2018, s-a ajuns la pierderi medii anuale de 290 de miliarde de tone. Iar anul acesta s-au depasit recordurile din 2012.Vestea buna e ca pierderile dintr-un an nu sunt cruciale. Vestea rea e ca un astfel de fenomen care se intinde pe mai multi ani va duce la pierderi iremediabile, cu implicatii in toate colturile planetei.Vezi si Recorduri de caldura in 2019: Din Europa pana la Polul Nord