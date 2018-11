EFdeN aduce Romaniei cea mai buna performanta din istorie in competita mondiala a caselor solare

EFdeN a obtinut Locul I la Comunicare, proba care evalueaza capacitatea de comunicare si de constientizare sociala a echipelor, avand in vedere creativitatea, eficacitatea si eficienta impartasirii subiectelor relevante ale competitiei (sustenabilitate, eficienta energetica si utilizarea energiilor regenerabile), precum si obiectivele echipei.

Locul II le-a revenit tinerilor pentru proba de Inginerie si Constructie. Proba a avut ca obiectiv sa evalueze constructia si sistemele incluse, inovatia, integrarea si implementarea solutiilor. Ei au demonstrat un nivel ridicat de functionare a structurii, instalatiilor electrice, mecanice si echipamentelor.

Echipa a obtinut Locul II si la Conditii de Confort, proba monitorizata prin senzorii amplasati in casa EFdeN Signature pe parcursul celor 10 zile de competitie. Scopul a fost de a asigura confortul interior prin controlul temperaturii, umiditatii, luminii, calitatii aerului interior si performantelor acustice.

La proba de Sustenabilitate au urcat din nou pe podiumul mondial pentru Locul III. Juriul a evaluat modul in care fiecare echipa a reusit sa reduca impactul locuintei asupra mediului pe durata ciclului de viata, pastrand in acelasi timp conditiile de confort si sanatate. De asemenea, proiectarea interdisciplinara si initiativele de conservare a apei si vegetatiei au fost parte a acestei evaluari.

Echipa Romaniei a mai obtinut locul 3 la proba de Sustenabilitate. La alte 3 probe din competitie, EFdeN s-a clasat pe locul 4: Functionalitatea Casei, Eficienta Energetica si Transport Electric. La finalul a 2 ani de pregatiri in Romania si 2 saptamani de competitie in Dubai, EFdeN a terminat pe locul 4 in clasamentul general mondial.Rezultatul final si premiile obtinute de echipa EFdeN la Solar Decathlon 2018 reprezinta o performanta unica in istoria participarii Romaniei la aceasta competitie. Solar Decathlon, cea mai importanta competitie internationala de case solare, a avut loc in perioada 14-29 noiembrie 2018, in Dubai. EFdeN, echipa din Romania, a concurat alaturi de alte 14 echipe din 11 tari, printre care se numara SUA, Australia, Franta, Italia, Olanda si tari din Asia si Orientul Mijlociu.Solar Decathlon Middle East a presupus proiectarea si construirea unor case solare, inteligente si prietenoase cu mediul care sa se adapteze conditiilor climatice din Orientul Mijlociu. Competitia a fost una extrem de dura si de exigenta: dintr-un total de 21 de case calificate pe baza concursului initial de proiecte, numai 18 au reusit sa finalizeze casele si sa ajunga in Dubai, iar apoi numai 15 dintre acestea au reusit sa treaca de inspectiile preliminare si sa intre efectiv in competitie.Casa cu care a participat EFdeN in competitie se numeste EFdeN Signature si a avut un buget total de aproape 4 ori mai mic decat al proiectului care a castigat competitia, FutureHaus din SUA. Sursele de finantare pentru realizarea casei EFdeN Signature sunt integral private, obtinute din parteneriate cu peste 100 de companii comerciale, iar proiectul este unul 100% educational si de cercetare, realizat de studenti romani.Performantele EFdeN Signature la Solar Decathlon Middle East 2018Casa EFdeN Signature a fost construita integral de studentii din echipa EFdeN, mai intai in Bucuresti, in parcarea unui centru comercial din nordul Capitalei, unde a putut fi testata si vizitata de bucuresteni. Apoi a fost transportata in Dubai si reconstruita pe situl competitiei, in doar 14 zile. Casa urmeaza a fi dezasamblata in urmatoarele 7 zile in Dubai, iar echipa se va intoarce in tara pe 10 decembrie.In spatele rezultatelor stau 2 ani de cercetare, proiectare si practica voluntara a tinerei echipe multidisciplinare formata din studenti ai 4 universitati din Bucuresti: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Universitatea de Arhitectura si Urbanism,, Ion Mincu", Universitatea Politehnica si Universitatea Bucuresti. Implicarea activa si eforturile EFdeN in directia sustenabilitatii se remarca si in proiectul energiaTa, Ghidul Conditiilor de Confort si o serie de produse sustenabile dezvoltate de organizatie.Solar Decathlon este cea mai importanta competitie de locuinte sustenabile din lume si a luat nastere in 2002 in Statele Unite ale Americii. In 2012, echipa PRISPA a fost prima echipa din Romania calificata la Solar Decathlon (editia Madrid), iar in 2014 echipa EFdeN a participat pentru prima data la Solar Decathlon, editia Versailles, cu casa care acum este Centru de Cercetare a Conditiilor de Confort. Pana in prezent, echipa EFdeN a castigat peste 35 de premii nationale si internationale, la Solar Decathlon si in alte competitii.EFdeN este cel mai important ONG din Romania care dezvolta locuinte solare cu scop educational si de cercetare, alaturi de produse sustenabile si module educationale atat pentru studenti, specialisti, cat si pentru publicul larg. Proiectul de voluntariat functioneaza pe baza de parteneriate strategice si sponsorizari. Mai multe informatii despre proiect puteti gasi pe website-ul www.efden.org si pe paginile de social media EFdeN, Facebook si Instagram