Environ si AHK Romania doneaza contravaloarea deseurilor electrice in numele companiilor care recicleaza

Programul "Recycle mit!" reprezinta o provocare adresata mediului de afaceri de a participa intr-un program complet de responsabilitate sociala care abordeaza cele doua teme principale ale conceptului de CSR: grija fata de mediu si implicarea in comunitate prin sustinerea unei cauze sociale.Participantii in program au ocazia sa implementeze un sistem functional de colectare si reciclare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor si acumulatorilor uzati, contribuind astfel la reducerea impactului negativ asupra mediului generat de poluarea cu metale grele si substante periculoase.La finalul proiectului, greutatea deseurilor colectate de la companiile participante se va transforma intr-o donatie catre o asociatie umanitara care sprijina copiii din medii defavorizate.", spuneCampania "Recycle Mit" se adreseaza tuturor firmelor membre AHK Romania si isi propune sa faciliteze implicarea companiilor in actiuni concrete cu impact asupra mediului inconjurator si cu beneficii pentru comunitatea in care activeaza.Participantii care se inscriu online pe www.econet-romania.com sau prin e-mail la adresa econet@environ.ro , vor primi recipiente speciale pentru colectarea selectiva a deseurilor electrice si a bateriilor uzate, putand solicita preluarea gratuita a acestora oricand pe perioada derularii campaniei.La finalul programului, toate cantitatile de deseuri colectate vor fi transformate in donatie catre o cauza sociala.", a declaratPrima editie a progamului a fost lansata in februarie 2017 in cadrul unei conferinte organizata de Econet Romania - initiativa greentech a Camerei de Comert si Industrie Romano - Germane care a avut ca tema economia circulara.In total, 70 de companii din mediul privat si-au manifestat interesul de a se implica in proiect, iar castigatorii premiilor care au constat in sisteme de recompensare si motivare a angajatilor la locul de munca au fost Autonet, Optim Project Management si Hamm Reno.Regulamentul campaniei, formularul de inscriere si alte detalii sunt disponibile pe www.reciclamimpreuna.ro si www.econet-romania.com Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 12 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare si economie circulara in tara noastra. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana - AHK Romania este reprezentanta oficiala a economiei germane si totodata cea mai mare Camera de Comerti bilaterala din Romania.Infiintata in 2002, AHK Romania numara in prezent peste 600 de firme membre, sustinand firmele germane la intrarea lor pe piata romaneasca si, in egala masura, fiind un partener competent pentru companiile romanesti interesate de piata germana.