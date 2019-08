Numai ca s-a intamplat ceva cu totul neasteptat: palmierii din specia Cycas revoluta au facut flori, iar asa ceva are loc pentru prima oara, dupa cum arata Science Alert.Astfel de palmieri fac flori in cateva locuri din lume, dar numai acolo unde climatul este foarte cald, ceea ce, in mod normal, nu e cazul in Marea Britanie. Numai ca, in ultima vreme, lucrurile s-au schimbat, regatul confruntandu-se cu temperaturi neasteptat de mari. In luna iulie, cea mai mare temperatura, una record, a fost de 38,7 grade Celsius.In trecut, oamenii de stiinta britanici au gasit fosile ale acestei plante pe dealurile de pe insula. Insa palmierul a disparut din peisaj de circa 120 de milioane de ani.Singura explicatie pentru palmierii in floare din prezent e schimbarea climei, spun oamenii de stiinta.Tot ei spun ca ceea ce se intampla in prezent doar prezice cum va fi clima in urmatorii 20-30 de ani.Citeste si 2 miliarde de tone de gheata s-au topit doar saptamana asta in Groenlanda. Cat de ingrijorati ar trebui sa fim?A.P. ...citeste mai departe despre " Fara indoiala, clima se schimba. In Marea Britanie, asa ceva nu s-a intamplat de 120 de milioane de ani! " pe Ziare.com