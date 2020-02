Film despre taierile ilegale de paduri din Romania, in premiera la Copenhaga

Filmul documentar de lungmetraj "Lemn"/ "Wood" urmareste investigatiile initiate de Alexander Von Bismarck, unul dintre urmasii lui Otto Von Bismarck si actualul director al organizatiei non-guvernamentale Environmental Investigation Agency Aceste investigatii au fost desfasurate in Romania, Peru, Rusia si China. Cu ajutorul camerei ascunse, Alexander si echipa lui documenteaza traseul lemnului, din padure pana in casele noastre, iar cand este cazul se infiltreaza chiar in mijlocul comertului cu lemn.Regizoarea si producatoarea Monica Lazurean-Gorgan a facut in urma cu 10 ani un scurtmetraj pe tema taierilor ilegale si tot ea a fost cea care a semnalat in urma cu aproximativ sapte ani ONG-ului american Environmental Investigation Agency (EIA) problema taierilor ilegale de lemn din Romania.Insistenta ei l-a adus in Romania pe Alexander von Bismarck, directorul EIA. Monica a participat activ, timp de mai multi ani, la documentarea activistilor de mediu de la EIA in Romania, filmand alaturi de echipa din Austria si Germania.", mentioneazaO investigatie realizata cu camera ascunsa de catre EIA in Romania, prin care se arata cum o companie austriaca accepta sa cumpere lemn de provenienta ilegala, a fost prezentata in cadrul unei conferinte de presa la Bucuresti, in 2015, urmata de proteste ample ale societatii civile in mai multe orase din Romania.", spunea, referindu-se la dezbaterea privind Codul Silvic de la acea vreme.Filmul atrage atentia asupra legislatiei deficitare in privinta protejarii padurilor, precum si asupra impactului pe care defrisarile masive le au asupra mediului.in cateva proiectii speciale, iar lansarea filmului in cinematografe va fi anuntata in cursul lunilor viitoare.Filmul este o coproductie cu Austria si Germania prin 4 Proof Film (Romania), WildArt Film (Austria) si Film Tank (Germania).Documentarul "Lemn" / "Wood" este sustinut de Centrul National al Cinematografiei, Creative Media, Eurimages, Institutul de Film Austriac, Fondul de Film din Viena, Televiziunea ORF, Fondul de Film din Hamburg si Medienboard Berlin.este producatoare si regizoare de film. A regizat documentarele de lungmetraj "Doar o rasuflare", "Dacii liberi" si "Lemn".Monica a produs, co-produs sau a fost producator delegat pentru mai multe lungmetraje de fictiune si documentare care au fost selectate si premiate la Sundance, Berlinale, Locarno etc ("Acasa", "Doar o rasuflare", "Chuck Norris vs. Communism", "Domestic", "Colivia", "Timebox")."Doar o rasuflare", documentar de lungmetraj in regia Monicai Lazurean-Gorgan, a fost premiat la Sarajevo IFF in 2016 cu Premiul pentru cel mai bun film documentar.De asemenea, pentru acest film Monica a primit premiul Gopo pentru Cel mai bun film documentar romanesc in 2017, premiul pentru Cel mai bun film documentar la LET'S CEE Film Festival din Austria in 2017 si premiul pentru Cel mai bun film documentar romanesc in cadrul Festivalului International de Film Documentar ASTRA de la Sibiu in 2016.este regizoare si producatoare din Germania. A co-regizat documentarul observational "Isus, te iubesc!" si in prezent lucreaza frecvent cu televiziuni precum ARTE si ZDF.este producatoare in Austria. Are in portofoliu filme precum "Pianomania", "Refugee Lullaby" sau "The Forgotten Space".este o organizatie non-guvernamentala din SUA care initiaza investigatii in legatura cu problemele de mediu.Informatiile, datele si dovezile colectate sunt predate autoritatilor din tarile in care sunt derulate investigatiile.A fost una dintre organizatiile care a jucat un rol cheie in interzicerea la nivelul legislatiei din US a importului de lemn cu provenienta neclara.