Gestul mic care salveaza planeta: folositi pungi biodegradabile in loc de plastic!

O alternativa ieftina la produsele de ambalat din plastic sunt noile pungi biodegradabile si fertilizante pentru sol produse de Total Gama Prod SRL. Pungi-biodegradabile.com vine in sprijinul mediului inconjurator introducand pe piata romaneasca noile pungi biodegradabile si compostabile. Acestea nu contin plastic si sunt fabricate integral din amidon vegetal si alte extracte naturale, fiind inofensive pentru mediul inconjurator.Se estimeaza ca in oceanele planetei exista in prezent 150 de milioane de tone de plastic. Numai in Oceanul Pacific, cel mai mare ocean din lume, ce acopera aproximativ 33% din suprafata Pamantului, exista o zona cu gunoaie din plastic - numita "Marea Insula a Gunoaielor" - cu o suprafata de doua ori mai mare decat statul american Texas, noteaza publicatia Time. Pana in anul 2050 oceanele lumii vor contine mai mult plastic decat peste, sustine un studiu realizat la nivel global de catre Fundatia Ellen Macarthur.Aceasta realitate dura trebuie sa fie pentru noi toti un semnal de alarma in legatura cu modul in care suntem participanti ai acestei societati. Fiecare om poate lua atitudine. Si totul poate incepe cu un simplu gest: inlocuirea sacoselor de plastic cu pungi biodegradabile Plasticul este periculos din mai multe motive. Alimentatia umana este deja afectata, cu consecinte asupra sanatatii dificil inca de precizat. Toxicitatea directa provine din substante precum plumb, cadmiu si mercur, care se gasesc in cei mai multi pesti oceanici. Substanta cunoscuta ca DEHP (diethylhexyl phthalate) care intra in compozitia anumitor plastice este considerata carcinogena. BPA (bisphenol-A) este recunoscut ca o substanta ce interfereaza cu functiile hormonale umane. Alte toxine din plastic sunt legate in mod direct de cancere, malformatii congenitale, probleme ale sistemului imunitar si probleme de dezvoltare la copii.Cu noile pungi biodegradabile, Total Gama Prod SRL vine in intampinarea demersurilor europene si globalePotrivit datelor ONU-opt milioane de tone de plastic ajung in ocean in fiecare an, echivalentul unui camion incarcat cu plastic pe minut. Plasticul are obiceiul de a se dezintegra in fragmente tot mai mici, care pot sa ajunga chiar in stomacul nostru. Abia in decembrie 2017, 193 de tari au semnat o rezolutie ONU privind eliminarea poluarii cu plastic a oceanelor, iar giganti precum McDonald's incep sa renunte la obiectele de unica folosinta din plastic. Directivele europene prevad limitarea folosirii pungilor de plastic subtire pentru transport. Exceptia o constituie Franta, unde pungile din plastic destinate ambalarii marfurilor sau transportului au fost interzise total de la 1 ianuarie 2017.Total Gama Prod SRL vine in intampinarea demersurilor europene si globale realizand si personalizand - pentru piata din Romania - pungi biodegradabile obtinute din materii prime reciclabile. Aceste pungi biodegradabile nu contin plastic. De la 1 ianuarie 2019, producatorul realizeaza si personalizeaza doar sacose obtinute din materii prime reciclabile, care respecta standardele EN 13432.La nivel mondial, in fiecare minut sunt folosite peste 1 milion de pungi iar anual se folosesc 500 miliarde de pungi de plastic. S-a produs mai mult plastic in ultimul deceniu fata de ultimul secol. Cum ar arata planeta noastra daca aceste statistici ar fi despre pungi biodegradabile si nu despre plastic?