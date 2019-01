Oamenii de stiinta de la Universitatea Colorado, care adunau mostre in zona, au vazut cu ochii lor vegetatia delicata, care nu a mai crescut in zona de acum 120.000 de ani, arata LiveScience."Caldura din ultimul secol a fost mai mare decat in oricare altul, de acum 120.000 de ani", a explicat autorul studiului, Simon Pendleton, de la universitatea mentionata.Oamenii de stiinta si-au dat seama ca schimbarile la care asistam sunt unele majore, dar nu stiau cu exactitate cata vreme solul a fost acoperit cu gheata. Analiza acestuia a aratat ca exista locuri pe insula Baffin, cea de unde s-au adunat mostrele, care nu au mai vazut lumina soarelui de 120.000 de mii de ani, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Nature Communications.Zona este vizitata din 2005 si an de an portiunea de sol dezgolita de gheata devine tot mai mare.Citeste si Premiera istorica si inspaimantatoare in zona arctica: Cel mai batran si mai gros ghetar s-a ruptA.P. ...citeste mai departe despre " Gheata se retrage rapid din zona arctica si iese la iveala un peisaj nevazut de 120.000 de ani. Au inceput sa creasca si plante! " pe Ziare.com