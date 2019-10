Greenpeace: Autoritatile de control depisteaza doar 1% din totalul taierilor ilegale de lemn care au loc in Romania

Conform documentului Raportul Taierilor Ilegale 2018, in topul eficientei autoritatilor de control in combaterea fenomenului de taieri ilegale in functie de cantitatile de lemn confiscate se afla Politia - cu 55.393 mc, urmata de Garda Forestiera (30.415 mc) si Jandarmeria (1.824 mc).De asemenea, din cauza relaxarii Legii Contraventiilor, la jumatatea lui 2017, numarul mijloacelor de transport confiscate a scazut cu 74%, in contextul in care volumul de lemn taiat ilegal si raportat de autoritati a crescut."Din pricina faptului ca SUMAL (Sistemul automat de Urmarire a Materialelor Lemnoase) nu mai foloseste imagini satelitare, aplicatia Inspectorul Padurii functioneaza acum in stare de avarie, precum si a lipsei de transparenta a autoritatilor, apelurile cetatenilor la 112 pentru a sesiza transporturi si cazuri de taieri ilegale au scazut cu 52%. Cu toate acestea, eficienta acestor apeluri se pastreaza, in continuare 1 din 5 apeluri ajuta la descoperirea unei infractiuni silvice. Credibilitatea cetatenilor in procesul de sesizare a taierilor ilegale este foarte mare, la fel si eficienta acestora: Garda Forestiera a primit anul trecut 846 de sesizari de nereguli forestiere, din care o treime (312) au fost confirmate in teren", se mentioneaza in rezultatele raportului Greenpeace Romania.Potrivit sursei, care citeaza Ordonanta de Urgenta nr. 32/2015 privind infiintarea Garzilor Forestiere, in perioada 2008-2012, estimarile oficiale indicau 8,8 milioane mc exploatati ilegal. Totodata, datele statistice din Ciclul 2 al Inventarului Forestier National (IFN), desfasurat in perioada 2013-2018, indica 20 milioane mc care dispar fara acte din padurile Romaniei.Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, sustinea, in data de 11 octombrie, ca volumul de lemn care se taie ilegal din padurile de stat administrate de Romsilva se ridica la cel mult 50.000 de metri cubi pe an, ceea ce reprezinta 0,01 metri cubi pe an si pe hectar sau un fag cu un diametru de 8 centimetri.Din cele 6,5 milioane de hectare de padure cate exista in evidenta fondului forestier national in Romania, 3,113 milioane hectare se afla in proprietatea publica a statului, fiind administrate de Romsilva.Activistii de mediu din cadrul organizatiilor Greenpeace Romania, DeClic si Agent Green au anuntat, la inceputul lunii octombrie, organizarea Marsului pentru Paduri, in data de 3 noiembrie, pentru a atrage atentia asupra distrugerii padurilor din Romania, dar si pentru a cere demisia ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes.Pe lista revendicarilor solicitate de protestatari se afla: monitorizarea prin satelit a padurilor Romaniei, registrul electronic in depozitele de lemn, GPS obligatoriu pe toate mijloacele de transport al lemnului, camere de supraveghere in puncte cheie din reteaua rutiera, la gatere si la depozite de lemn.De asemenea, in viziunea activistilor de mediu, automatizarea controlului silvic poate elimina o mare parte din mecanismele coruptiei si ar destructura retele infractionale care s-au infiltrat adanc in societatea romaneasca.La finele lunii septembrie, Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) preciza, intr-un comunicat de presa, ca echipamentele noului Sistem National Integrat de Urmarire a Trasabilitatii Materialelor Lemnoase - SUMAL au fost achizitionate si sunt in curs de instalare si configurare, lansarea versiunii complete fiind preconizata pentru data de 30 iunie 2020.Din anul 2007, Greenpeace este prezenta si in Romania si deruleaza campaniile 'Schimbari climatice si energie' si 'Protectia Padurilor'.Biroul Greenpeace din Romania face parte din Greenpeace Europa Centrala si de Est, regiune coordonata de Greenpeace Austria. Pe plan local, organizatia primeste fonduri prin sistemul de donatii online si din redirectionarea a 2% din impozitul pe venit.