"Am auzit multe voci spunand ca '2019 a fost anul in care publicul s-a trezit in fata crizei climatice'", a scris luni pe Twitter activista adolescenta din Suedia. "Este o conceptie gresita"."Un numar mic de oameni, dar intr-o crestere rapida, au inceput sa fie constienti de existenta crizei climatice. Este abia inceputul. Avem inca o intelegere superficiala", a adaugat Greta Thunberg.Saptamana trecuta, adolescenta s-a intors in fata cladirii Parlamentului din Stockholm pentru a participa la protestele saptamanale pe care le-a initiat dupa ce a fost plecata din Suedia timp de patru luni si jumatate.Tanara de 16 ani, care a fost desemnata recent Persoana Anului 2019 de revista Time, a demarat o miscare globala pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice organizand greve scolare in zilele de vineri.Prima greva scolara a avut loc in august 2018.In perioada in care nu s-a aflat in Suedia, Greta Thunberg a tinut discursuri in cadrul unor reuniuni pe teme de mediu organizate in Elvetia si New York, precum si in cadrul Conferintei pentru Clima organizata de ONU la Madrid.Adolescenta suedeza nu a folosit avionul ca mijloc de transport din motive de protectie a mediului si a finalizat doua calatorii transatlantice.De la New York, unde a luat cuvantul in cadrul summitului ONU, Greta Thunberg a participat la alte reuniuni in Montreal, Canada, dupa care a traversat Statele Unite pana la Los Angeles. ...citeste mai departe despre " Greta Thunberg spune ca oamenii abia incep sa inteleaga incalzirea globala, dar e optimista: Este abia inceputul " pe Ziare.com