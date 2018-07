Guvernul a decis ca autorizatiile de mediu sa nu mai expire: Operatorii economici se evalueaza singuri daca respecta conditiile de mediu

"Eliminarea valabilitatii actelor de reglementare reduce, considerabil, birocratia si vine in sprijinul operatorilor economici, care vor avea posibilitatea realizarii propriei evaluari in ceea ce priveste conformarea activitatii la conditiile de mediu.Totodata, aplicarea vizei anuale va creste eficienta si va simplifica activitatea de control al conformarii activitatilor economice la conditiile de mediu, constituind o garantie in plus a respectarii legislatiei in domeniu, in beneficiul sanatatii cetatenilor", se arata in comunicat.Decizia a fost luata in conditiile in care actele de reglementare de mediu emise au valabilitate de 5 ani, respectiv de 10 ani.Totodata, procedurile de emitere ale unor noi autorizatii de mediu derulate de-a lungul ultimilor 10 ani, de la momentul aderarii Romaniei la UE, au pus in evidenta faptul ca, pentru cele mai multe activitati, conditiile initiale de mediu nu au fost modificate si nici conditiile si modul de operare nu au impus modificari substantiale ale actelor de reglementare, potrivit Executivului.Ordonanta de Urgenta adoptata aduce modificari OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si Legii nr. 59/2016 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) . Potrivit acestora, la data operationalizarii structurilor teritoriale ale ANANP, atributiile custozilor ariilor naturale protejate vor fi preluate de catre agentie.Scopul acestei masuri este, potrivit Guvernului, realizarea unei administrari eficiente a ariilor naturale protejate si asigurarii unui proces unitar de evaluare si emitere a avizelor in cadrul procedurilor de reglementare."Astfel, vor fi evitate situatiile de depasire a termenelor de realizare si blocajele in realizarea proiectelor de infrastructura, cauzate de lipsa de cooperare si comunicare cu custozii in ceea ce priveste transmiterea informatiilor reale, din teren. Vom avea garantia obiectivitatii si a respectarii tuturor normelor legale privind masurile de conservare impuse inca d ...citeste mai departe despre " Guvernul a decis ca autorizatiile de mediu sa nu mai expire: Operatorii economici se evalueaza singuri daca respecta conditiile de mediu " pe Ziare.com