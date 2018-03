Guvernul accepta noile reguli UE antipoluare. In urma cu un an spunea ca vor afecta grav industria Romaniei

Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, sustinand ca masurile prevazute de acesta ar afecta grav industria Romaniei, Ministerul Mediului a elaborat recent un proiect de lege pentru transpunerea acestuia in legislatia nationala, relateaza Profit.ro.Directiva europeana adoptata in decembrie 2016 stabileste tinte exigente pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili nemetanici, amoniac si particule fine in suspensie.Conformarea la noile reguli ar implica o crestere a costurilor pentru industriile cu cele mai insemnate emisii, precum industria energiei, agricultura si transporturile.Data limita pentru contestarea directivei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene a fost 17 februarie 2017. Statele membre trebuie sa transpuna Directiva in legislatiile lor nationale pana la 30 iunie 2018, mai informeaza sursa citata.