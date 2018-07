Guvernul introduce din martie taxa de 0,5 lei pe ambalajele reutilizabile

Prin modificarile adoptate marti de Executiv prin OUG la legea privind regimul deseurilor si la legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, incepand cu 31 martie 2019, se introduce o garantie pentru ambalajele reutilizabile in valoare de 0,5 lei/buc, garantie care se va aplica si ambalajelor nereutilizabile cu volume cuprinse intre 0,1 si 3 litri, destinate anumitor tipuri de bauturi incepand cu 31 martie 2022.De asemenea, de la 1 ianuarie anul viitor, autoritatile publice locale vor avea obligatia sa aplice sistemul "plateste pentru cat arunci", caz in are vor trebui sa asigure recipiente separate pentru deseurile uscate si pentru cele umede.Astfel, cetatenii vor avea posibilitatea sa plateasca doar pentur deseurile menajere, care ajunge sa fie eliminate la depozitul de deseuri.O alta masura luata de Guvern se refera la contributia pentru economia circulara in valoare de 30 de lei pe tona de deseuri eliminata prin depozitare, care va fi suportata de operatorii de salubrizare."Pentru stimularea reciclarii materialelor si scaderea cantitatilor de deseuri depozitate, se introduce o contributie pentru economie circulara in valoare de 30 lei/tona de deseuri eliminata prin depozitare.Aceasta contributie va fi suportata de catre operatorii de salubrizare pentru cantitatile de deseuri municipale care urmeaza sa fie depozitate, in cazul in care acestea depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de performanta stipulati in contracte", explica Ministerul Mediului.Tot prin OUG se stabileste clar rolul fiecarui actor din lantul de gestiune a deseurilor: obligatiile cetatenilor, cetatenilor, colectorilor, operatorilor de salubrizare, producatorilor, reciclatorilor si autoritatilor publice locale.Potrivit ministerului, in Strategia europeana pentru produsele de plastic de unica folosinta, se propune un calendar etapizat pentru inlocuirea ambalajelor de unica folosinta, in special a celor din plastic, pentru bauturi de orice fel, cu ambalaje reutilizabile, care sa permita utilizari multiple, si cresterea ponderii acestor tipuri de ambalaje din totalul ambalajelor puse pe piata pana in anul 2025.Din 2019 se vor introduc indicatori de performanta, atat pentru societatile de salubrizare, cat si pentru statiile de sortare, care sa conduca la scaderea cantitatilor directionate catre ...citeste mai departe despre " Guvernul introduce din martie taxa de 0,5 lei pe ambalajele reutilizabile " pe Ziare.com