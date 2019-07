In lupta cu caldura extrema, Parisul planteaza "paduri urbane", chiar daca trebuie sa desfiinteze parcari

Arbori si alte plante vor transforma radical zona Primariei Parisului (Hotel de Ville de Paris), a Garii Lyon, a Palatului Garnier si malurile Senei, a anuntat zilele trecute primarul Parisului, Anne Hidalgo.In fata primariei vor fi plantati pini, in timp ce Palatului Garnier - cladire din secolul al XIX-lea care gazduieste Opera in Paris - se va intrezari primavara printr-o puzderie de flori de cires. Piata pavata de langa gara se va transforma intr-o gradina cu arbori, iar de-a lungul Senei vor fi plantati arbusti si iarba."Cred cu tarie ca Parisul trebuie sa se adapteze la schimbarile de temperatura. Grupul Interguvernamental pentru Schimbari Climatice prognozeaza valuri de caldura cu temperaturi de 50 de grade Celsius pana in 2050. Avem obligatia de a actiona acum", a declarat Hidalgo pentru Le Parisien.Padurile urbane se inscriu intr-un plan mai ambitios prin care conducerea Parisului urmareste sa transforme 50% din suprafata orasului in spatiu verde si permeabil. In acelasi spirit, Parisul urmeaza sa devina oras neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon pana in 2050.Hidalgo a dat asigurari ca arborii vor fi plantati in asa fel incat sa nu blocheze privelistea. In cazul malurilor Senei, inscrise in patrimoniul mondial UNESCO, autoritatile s-au consultat cu reprezentantii agentiei ONU cu privire la gradinile care urmeaza sa fie amenajate aici.Pe langa cele patru obiective turistice, sunt vizate si alte locuri din Paris, printre care 28 de locuri de joaca din oras, unde ar urma sa fie create "insule de prospetime" care sa reduca efectul de insula de caldura cu care se confrunta orasul.Implementarea acestor planuri va insemna in unele cazuri desfiintarea de parcari. Potrivit edilului, traficul s-a redus cu o rata de 5% pe an pe strazile din Paris in timpul mandatului sau (deci din 2014), iar daca acest lucru nu se vede neaparat, este pentru ca si benzile alocate masinilor au fost reduse de-a lungul anilor.Tot in Paris, la sfarsitul lunii mai, primaria anunta ca fumatul va fi interzis in mai multe parcuri si gradini publice, din dorinta de a transforma orasul intr-o "capitala mai primitoare, cu un aer mai respirabil".Citeste mai mult: Parisul int ...citeste mai departe despre " In lupta cu caldura extrema, Parisul planteaza "paduri urbane", chiar daca trebuie sa desfiinteze parcari " pe Ziare.com