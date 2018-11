Inca un pas spre interzicerea anumitor produse din plastic de unica folosinta in UE

Cei 28, prin vocea ambasadorilor lor la UE, s-au pus de acord asupra pozitiei lor comune fata de propunerea Comisiei, a anuntat Consiliul UE intr-un comunicat, relateaza AFP.Acest lucru va permite deschiderea negocierilor cu celalalt legislator al UE, Parlamentul European, care si-a exprimat deja sustinerea pentru directiva printr-un vot de pe 24 octombrie.Prima discutie intre legislatori va avea loc la 6 noiembrie, in contextul in care UE spera sa poata ajunge la un acord privind o noua legislatie inainte de sfarsitul anului.Consiliul UE sustine interzicerea plasticelor de unica folosinta pentru care exista alternative durabile.El se vrea, de altfel, "mai ambitios" decat Comisia in ceea ce priveste responsabilitatea producatorilor de astfel de obiecte din plastic in curatarea deseurilor.Comisia a propus ca pretul curatarii deseurilor sa fie preluat de producatorii implicati, iar Consiliul doreste ca aceasta obligatie sa fie extinsa la companiile care importa sau vand astfel de produse sau ambalaje de unica folosinta.ONG-ul Rethink Plastics si-a exprimat, pe de alta parte, deceptia in raport cu schimbarile sugerate de statele membre care propun "acorduri voluntare" cu companiile pentru acoperirea costului colectarii deseurilor, mai degraba decat programe care sa prevada constrangeri in acest sens.Consiliul UE pledeaza, de asemenea, pentru obiective nationale de reducere a consumului de produse plastice de unica folosinta pentru care nu exista alternativa de fabricatie.In scopul ameliorarii aplicarii viitoarei directive, cei 28 vor si o etichetare specifica pentru produsele plastice care sunt prost reciclate "pentru a le permite consumatorilor sa faca alegeri mai bune".UE spera sa ajunga la un acord de principiu pana la sfarsitul anului si sa termine parcursul legislativ al textului pana in primavara lui 2019, pentru o intrare in vigoare in 2021.Proiectul de directiva avansat de Comisia Europeana vizeaza in primul rand lupta impotriva poluarii cu plastic care sufoca marile si oceanele. Executivul european a propus interzicerea a zece categorii de produse din plastic de unica folosinta, precum betisoarele de urechi, betele pentru baloane sau tacamurile din plastic, care reprezinta 70% din toate des ...citeste mai departe despre " Inca un pas spre interzicerea anumitor produse din plastic de unica folosinta in UE " pe Ziare.com