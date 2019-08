Cea mai mare parte a planetei a fost afectata de temperaturi neobisnuit de ridicate in luna iulie. Temperaturile record pentru aceasta luna a anului au micsorat calotele Arctica si Antarctica pana la cote minime istorice.Temperatura medie globala pentru luna iulie a depasit cu 0.95 grade Celsius media de 15.8 grade Celsius stabilita in secolul XX. Se poate spune astfel ca iulie 2019 este luna cea mai calda inregistrata vreodata in cei 140 de ani, potrivit savantilor. Pana acum nivelul cel mai inalt al temperaturii medii era calculat pentru iulie 2016, potrivit datelor comunicate de Administratia Nationala de Administrare Oceanica si Atmosferica din cadrul Departamentului pentru Comert din Statele Unite - National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).Noua dintre primele zece cele mai calde luni iulie au avut loc dupa 2005, ultimii cinci ani stabilind prima jumatate a clasamentului.De altfel intreaga perioada din ianuarie pana in iulie a depasit cu 0.95 grade Celsius media secolului XX de 13.8 grade celsius, egaland maxima record stabilita in 2017, pentru al doilea cel mai cald an inregistrat din 1880.Datele au aratat ca a fost anul cu cele mai ridicate temperaturi medii in unele parti ale Americii de Nord si de Sud, in Asia, Australia si Noua Zeelanda dar si in jumatatea sudica a Africii ca si in unele zone din vestul Oceanului Pacific, in vestul Oceanului Indian si al Atlanticului.Media de acoperire a calotei glaciare antarctice a scazut cu 4.3% sub media inregistrata in perioada 1981-2010, ajungand la un record minim.La inceputul lunii august, si serviciul european Copernicus privind modificarile climatice a anuntat ca iulie 2019, marcata de canicula in Europa, a fost cea mai calda inregistrata vreodata in lume, devansand luna iulie 2016. ...citeste mai departe despre " Institutia de profil din SUA confirma cifrele europene: Iulie 2019 a fost cea mai calda luna din istorie, un record ingrijorator " pe Ziare.com